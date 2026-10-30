Grynspan sigue a la cabeza y la nueva candidata emiratí decepciona en la carrera por liderar la ONU

La expresidenta costarricense Rebeca Grynspan quedó de nuevo en primer lugar el viernes en la séptima votación informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la carrera por la secretaría general del organismo, mientras que la nueva candidata emiratí obtuvo un resultado decepcionante.

En una votación a puerta cerrada, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asignaron de forma anónima a cada candidato una de estas tres valoraciones: "apoyar", "no apoyar" o "sin opinión".

Grynspan, quien solicitó una licencia de su cargo en la UNCTAD (Organismo de Comercio y Desarrollo de la ONU) para hacer campaña, obtuvo 11 "apoyar" y 4 "no apoyar", según una fuente diplomática.

La diplomática Lana Nusseibeh, quien recién entró en la contienda y cuya candidatura se sometía a votación por primera vez, obtuvo 7 "apoyar", 6 "no apoyar" y 2 "sin opinión".

El argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica, (9-4-2) y la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett (8-6-1) también consiguieron mejores resultados que la candidata emiratí.

En esta votación, los votos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad no se distinguían con papeletas de diferente color, a diferencia del escrutinio anterior.

Ninguno de los siete candidatos logró evitar un voto negativo de alguno de los países con derecho a veto: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia.

El expresidente senegalés Macky Sall se retiró posteriormente y la señora Nusseibeh, de 48 años, presentó su candidatura, como es posible hacerlo en cualquier momento hasta que un candidato sea elegido.

Hasta entonces, era secretaria de Estado en el ministerio emiratí de Asuntos Exteriores y enviada especial ante la ONU y la Unión Europea. Anteriormente, entre 2013 y 2024, fue embajadora de Emiratos ante Naciones Unidas.

Varias oenegés de defensa de los derechos humanos se han opuesto a su candidatura al acusar a su país de financiar a los paramilitares en Sudán.

Para suceder al portugués Antonio Guterres, que llega al final de su segundo mandato a finales de año, un candidato debe obtener nueve votos y evitar un veto.

Cuando se logre un consenso, el nombre será sometido a la Asamblea General, que en la práctica sigue la recomendación del Consejo.

Según una tradición geográfica no siempre respetada, América Latina reivindica el puesto, al tiempo que numerosos países presionan para que una mujer ocupe por primera vez la jefatura de la ONU.