Guardacostas de US$ interceptan buque con combustible para Cuba

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció el viernes que interceptó a comienzos de septiembre un buque que transportaba combustible con destino a Cuba, bajo bloqueo petrolero de Washington desde hace ocho meses.

"A principios de septiembre, un equipo táctico de la Guardia Costera abordó el buque Grace en el mar Caribe", que "se dirigía a Cuba transportando combustible", indicó la institución en un comunicado.

El barco "empleaba tácticas habituales de la denominada 'flota fantasma'", añadió el texto, sin dar detalles.

Después que el buque fuera escoltado hasta el puerto de Progreso, en el este de México, la armada de ese país "confirmó la presencia de grandes cantidades de combustible en los tanques de lastre de la embarcación", que también "transportaba varios contenedores que, según se sospecha, contenían combustible ilícito", precisó la Guardia Costera.

Destacó que otro barco, el Jaira Provider, que "transportaba combustible ilícito a Cuba", también fue abordado y detenido por guardacostas estadounidenses "este verano" boreal.

Desde el regreso de Donald Trump al poder, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se han vuelto a tensar considerablemente.

El presidente estadounidense afirma que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa una "amenaza extraordinaria" para la seguridad de Estados Unidos y ha amenazado repetidamente con "tomar el control" de la isla.

Washington, que no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en La Habana, ha impuesto un bloqueo petrolero de facto a la isla de 9,4 millones de habitantes desde enero, lo que ha sumido al país en una profunda crisis económica y energética.