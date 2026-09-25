Guardianes vuelven a la postemporada, pero el trabajo aún no ha terminado

BOSTON (AP) — Jo Adell no es precisamente de los que beben mucho vino espumoso.

“Esta noche sí”, comentó el jardinero, sonriendo desde dentro de un alegre clubhouse de visitantes en Fenway Park, después de que los Guardianes de Cleveland celebraran el jueves por la noche tras asegurar su tercer viaje consecutivo a los playoffs con una victoria 1-0 sobre los Medias Rojas de Boston.

Cleveland adquirió a Adell procedente de los Angelinos de Los Ángeles antes de la fecha límite de cambios, y el bateador de poder se encamina a la postemporada por primera vez en sus siete años de carrera en las Grandes Ligas.

Aunque se está volviendo un estribillo conocido ver a los Guardianes disputar partidos importantes en octubre, el mánager Stephen Vogt mencionó en particular a Adell como uno de los aspectos positivos del más reciente boleto a la postemporada de la franquicia.

“Lo que me encanta es que tenemos a varios muchachos que nunca han estado en esta situación, jugando partidos importantes en septiembre o béisbol de playoffs”, señaló Vogt. “Es muy divertido ver a Jo Adell celebrar. Para mí, eso es muy especial. Ha sido un gran jugador en esta liga y me entusiasma ver lo que está haciendo”.

Los Guardianes tenían marca de 57-56 cuando canjearon por Adell y estaban tres juegos detrás de los Medias Blancas de Chicago en la División Central de la Liga Americana. Chicago también se dirige a la postemporada después de vencer 9-1 a los Reales de Kansas City más temprano el jueves.

“El champán me está quemando los ojos, y eso es algo bueno”, expresó Adell, quien suma 22 jonrones y 93 carreras impulsadas esta temporada. “Cuando llegué aquí, estaba muy emocionado con la posibilidad de ser quien soy y ayudar a este equipo a empujar hasta este punto. Hemos tenido muchos juegos en los que hemos tenido que batallar y tratar de resolverlo, pero ganar un juego 1-0 con las actuaciones de pitcheo que tuvimos es increíble”.

¿Qué significa llevar a un equipo a tres viajes consecutivos a la segunda temporada de la MLB?

“Nuestros aficionados pueden ver béisbol de playoffs. Para esto jugamos. Jugamos para nuestros aficionados y estamos orgullosos de que vamos de nuevo”, manifestó Vogt.

Hace un año, Cleveland se apoyó en un récord de 20-8 en septiembre para ganarse una invitación a la postemporada. Después de que el dominicano Angel Martínez conectara un jonrón para la única carrera del juego el jueves y el cerrador All-Star Cade Smith ponchara a los tres bateadores en la novena entrada para su 41er salvamento —el mejor de la MLB—, los Guardianes mejoraron a 14-8 este mes con tres juegos por disputar.

“Creo que hemos estado bien posicionados los tres años, pero con nuestro pitcheo y nuestra alineación, tenemos la oportunidad de batear con gente (en posición de anotar). Eso no siempre ha sido así. Me gusta mucho la manera en que esta ofensiva ha estado funcionando en los últimos dos meses, y estamos lanzando bien”, indicó Vogt. “Se calentaron en el momento adecuado, y este equipo se está calentando en septiembre”.

El boleto a la postemporada puede estar asegurado, pero la Central de la Liga Americana todavía está en disputa. Cleveland llega a la última serie de la temporada regular con una ventaja de un juego sobre Chicago. Los Guardianes jugarán tres partidos en Kansas City, mientras que los Medias Blancas recibirán a los Rockies de Colorado.

El ganador de la Central asegurará el segundo puesto de preclasificación en el cuadro de la Liga Americana y no tendrá que preocuparse por la Serie de Comodines al mejor de tres.

“No hemos terminado”, afirmó Adell.

“Un lanzamiento a la vez, un día a la vez”, dijo Martínez. “Ahora mismo, se trata de disfrutar. Mañana es otro día”.

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