Guerrero impulsa cinco, Azulejos aplastan 11-0 a Guardianes y aprietan lucha por el comodín

Cleveland (AP) — Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de tres vueltas y remolcó cinco carreras, su mejor estadística de la temporada, para que los Azulejos de Toronto vapulearan el miércoles 11-0 a los Guardianes de Cleveland.

Dylan Cease permitió cuatro hits en seis entradas para apretar la lucha por el pasaje de comodín en la Liga Americana.

Los Guardianes siguen controlando el tercer y último boleto, pero su ventaja sobre Toronto, Baltimore y Texas se redujo a 1,5 juegos.

Cease (10-5), uno de los principales candidatos al Premio Cy Young, ponchó a cuatro sin otorgar bases por bolas y no permitió que ningún corredor pasara de la segunda base. El derecho no ha perdido desde el 20 de julio; tiene marca de 4-0 con efectividad de 1,38 en ocho aperturas.

Guerrero sacó la pelota del parque en la segunda entrada ante Joey Cantillo (9-8), para cerrar un episodio de cinco carreras que puso la pizarra 6-0. El dominicano, seis veces elegido al Juego de Estrellas y que se fue de 4-3, ha conectado los ocho jonrones de su temporada como visitante.

El novato Brett Bateman anotó tres veces gracias a los tres hits de Guerrero, y Josh Smith disparó un jonrón solitario en la octava ante el venezolano Carlos Hernández. Toronto igualó la serie a una victoria por bando.

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