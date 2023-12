escuchar

A fines de 2023, el gobierno de Estados Unidos lanzó una revolucionaria prueba que, a pesar de haberse realizado en pequeña escala y estar en las primeras fases de implementación, podría cambiar para siempre la manera en la que se viaja al modernizar el formato tradicional de las visas y crear una modalidad sin papel, que también facilitaría la logística y podría reducir los tiempos de espera por el documento.

La prueba piloto para eliminar las visas de papel se llevó a cabo en la embajada en Dublín, Irlanda, que fue seleccionada estratégicamente debido a que los funcionarios estadounidenses podían tener fácil acceso a las instalaciones del aeropuerto para verificar personalmente el proceso de abordaje, según relató Julie Stufft, subsecretaria adjunta de Servicios de Visado de la Oficina de Asuntos Consulares en una charla reciente con periodistas extranjeros, organizada por el Departamento de Estado de EE.UU.

Con una visa sin papel podrían agilizarse los tiempos para que un extranjero reúna los documentos necesarios para poder viajar a EE.UU. Freepik

“Es muy emocionante que hayamos dado este primer paso, donde realmente hemos visto visitantes ingresar sin una hoja de papel física en su pasaporte”, añadió la funcionaria consular, según una transcripción de la charla. Aunque no se reveló el número de permisos de viaje que se entregaron con esta nueva modalidad, la funcionaria explicó que la intención es expandir gradualmente esta innovación a nivel regional y global, aunque reconoció que debe ser un proceso cuidadoso para garantizar la seguridad de los viajeros.

A falta de un documento físico, los viajeros podrían necesitar una app para dispositivos móviles que les permita identificarse de manera digital Claudio Schwarz / Unsplash

¿Cuándo se hará el cambio a las visas sin papel?

Aunque esto podría ser un paso revolucionario en los formatos de documentos oficiales para viajar, la funcionaria aclaró que no será un cambio inmediato. “No es algo que vaya a suceder en el próximo año”, sentenció. No obstante, también estimó que podría pensarse en una implementación generalizada en un plazo de al menos 18 meses, lo que significa que podría ser una realidad a mediados de 2025.

“En el futuro, como hacen otros países, será necesaria una aplicación o algo que permita a la gente mostrar su situación de visado sin papel en el pasaporte”, detalló Stufft. Una de las naciones que va un paso adelante en esta modernización es Nueva Zelanda, que comenzó a integrar las visas sin papel a partir del 31 de enero de 2022, lo que esperan que facilite el proceso de solicitud de visados y mejore los plazos de tramitación.

También aclaró que la esencia de esta nueva forma de visa radica en la eliminación del componente físico, pero no cambia el proceso de solicitud y las entrevistas con los oficiales consulares seguirán siendo obligatorias para ciertas personas. “No es una visa que se adjudique electrónicamente ni se procese electrónicamente”.

Aunque solo se elimina el envío de documentos físicos y la necesidad de llevar un papel extra pegado al pasaporte, la funcionaria destacó que habrá notables beneficios logísticos al modernizar los procedimientos. “Esto es simplemente una forma muy moderna de comunicarnos con las aerolíneas, los puertos de entrada en los aeropuertos y el Departamento de Estado para hacer que esto suceda”, expresó Stufft entusiasmada.

Otros cambios en las visas

Entre otros proyectos innovadores que ejecuta el Departamento de Estado, se trabaja en un programa piloto para la renovación de visas H-1B, para trabajadores a largo plazo. “Lo que esto significa es que las personas que viven y trabajan en los Estados Unidos con una visa de trabajo a largo plazo no tienen que salir para solicitar su próxima visa o renovar”, refirió Stufft durante la sesión informativa.