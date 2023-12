escuchar

Florida experimentó el mayor aumento de población en 2022, con 319 mil nuevos residentes, según datos de la Oficina del Censo de EE.UU. Se trata del tercer estado más poblado de la nación y se convirtió también en el más buscado por los residentes de Nueva York como su nuevo hogar. Este fue el caso de Mark Kaley, un hombre que emigró a Orlando en busca de un mejor destino para criar a sus hijos.

De acuerdo con datos de 2022, el Estado del Sol se colocó como el de más rápido crecimiento poblacional del país por primera vez desde 1957. De los más de 300 mil nuevos habitantes que registraron en 2022, 91.200 llegaron desde Nueva York. En total, 550 mil personas salieron de ahí, y aunque la mayoría se mudó a Florida, más de 75.000 eligieron New Jersey para instalarse.

De Nueva York a Orlando: se mudó y así cambió su vida

Mark Kaley trabajó como productor de televisión en Long Island y fue en el 2004 cuando llegó a Orlando junto a su esposa. En una entrevista para Business Insider explicó que nació y creció en la ciudad de Nueva York, pero siempre supo que en algún momento se mudaría a Florida, un destino en el que pasó mucho tiempo de vacaciones cuando era niño, y que eligió para su luna de miel.

Un hombre y su familia se mudaron de Nueva York a Orlando Unplsh / Patrick Tomasso - Chase Baker

El profesional en Marketing y Relaciones Públicas, autor del libro From pennies to millions (De centavos a millones), aseguró que el costo de vida en Nueva York era demasiado caro. Además, el clima cálido del Estado del Sol les atraía a él y a su familia: “Había algo en el estilo de vida, la cercanía a los parques temáticos y el clima que me hizo pensar que sería un buen lugar para llamar hogar y criar hijos”.

En Orlando, ciudad en el centro de Florida que alberga más de una decena de parques temáticos, la familia adquirió una casa de cuatro habitaciones a tres kilómetros de Disney World. En Nueva York pagaban US$1500 dólares al mes de alquiler por un departamento de dos habitaciones. Su nuevo hogar tiene una hipoteca un 33% más alta, pero también es mucho más grande.

Disney y los parques temáticos no son todo en Orlando

Kaley indicó que a él y su familia les gusta mucho Disney World, pero no todos los residentes de su barrio están obsesionados con el parque de diversiones. “Mucha gente en nuestra área trabaja en Disney World o en una propiedad relacionada, pero aquí también hay muchas otras industrias en auge. Soy gerente de relaciones públicas en Otter Public Relations, que no está asociado en absoluto con los parques temáticos”, explicó en el medio citado.

Orlando se caracteriza por sus parques temáticos Pexels / Craig Adderley

Al final, la opinión del autor y especialista en marketing fue clara: “Extraño las estaciones del norte, pero sigo prefiriendo Florida”. Además, aunque vive en una zona turística, le parecen razonables los precios.

Según dijo, con el tiempo aprendió a lidiar con el tráfico y todo lo que conlleva vivir cerca de un parque temático. Junto con su familia, decidió ver el lado bueno de su decisión, y simplemente se deja maravillar por todas las posibilidades.