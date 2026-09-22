Hadjar vuelve con Red Bull en el GP de Azerbaiyán tras perderse tres carreras por lesión

Isack Hadjar volverá a conducir para Red Bull en el Gran Premio de Azerbaiyán de esta semana tras una “recuperación exitosa” de la lesión de muñeca que lo dejó fuera de tres carreras de la Fórmula 1, informó el equipo el martes.

Hadjar se lesionó la muñeca durante el receso de mitad de temporada de la F1, según se informó, durante un entrenamiento de boxeo y estuvo fuera de competencia con una férula en el brazo mientras se recuperaba.

Liam Lawson tomó el auto de Hadjar para los Grandes Premios de Holanda, Italia y España, mientras que Yuki Tsunoda regresó a la F1 en el asiento habitual de Lawson con Racing Bulls.

“Estamos encantados de darle la bienvenida de nuevo a Isack este fin de semana. Tras una recuperación exitosa de su lesión de muñeca, Isack volverá a la acción en el Baku City Circuit el jueves”, dijo Oracle Red Bull Racing.

“Nos gustaría agradecer sinceramente a Liam por su profesionalismo, dedicación y arduo trabajo durante las últimas tres carreras", agregó el equipo. "Al entrar en circunstancias difíciles, ofreció actuaciones impresionantes e hizo una valiosa contribución al equipo. Le deseamos lo mejor mientras regresa a Visa Cash App Racing Bulls”.

La carrera de esta semana en Azerbaiyán será, de manera inusual, un sábado debido a un feriado nacional. Las prácticas serán el jueves y la clasificación se realizará el viernes.

Lawson se adaptó rápido en su regreso a Red Bull como compañero de equipo de Max Verstappen, con su mejor resultado: un sexto lugar en Madrid este mes. Fue una declaración contundente del neozelandés después de que Red Bull lo apartó dos carreras después de iniciada la temporada 2025.

Verstappen afirmó que la capacidad de Lawson y Tsunoda para ser “competitivos de inmediato” en autos desconocidos era una señal de que los monoplazas de F1 de esta temporada —que Verstappen ha criticado repetidamente— son “insensibles a las indicaciones del piloto” y ofrecen pocas maneras para que los mejores pilotos se distingan.

Durante su ausencia, Hadjar fue restituido al tercer lugar en el Gran Premio de Mónaco tras apelaciones sobre sanciones impuestas a Pierre Gasly, de Alpine. Ese fue el primer podio de Hadjar con Red Bull e igualó el mejor resultado de su carrera, logrado en el Gran Premio de Holanda del año pasado, cuando estaba en Racing Bulls.

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