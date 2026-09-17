Hallan el cuerpo de otro turista desaparecido tras crecida en el Gran Cañón

Más de dos semanas después de una repentina inundación que sorprendió a decenas de turistas en el Gran Cañón, en el suroeste de EE.UU., rescatistas encontraron e identificaron el cuerpo de un excursionista desaparecido, el tercero hallado desde el desastre, informó su esposa este jueves.

Se trata de Timothy Allen Smith, un estadounidense de 53 años. "Tim fue encontrado hace dos días por guardaparques del Parque Nacional del Gran Cañón", explicó su esposa, Carrie Smith, en Facebook.

"Sabemos que estaba haciendo algo que le apasionaba", añadió, al lamentar la "enorme tragedia".

Los cuerpos de otras dos víctimas, John Guisti y Brent Rosenkranz, fueron recuperados rápidamente tras las inundaciones. De 46 y 42 años respectivamente, ambos texanos eran amigos de Smith desde hacía mucho tiempo y los tres habían ido juntos de excursión, según sus familias.

Las autoridades rescataron a más de 80 personas y reportaron inicialmente unas 15 desapariciones, antes de que la mayoría fueran encontradas.

Ubicado en Arizona, el parque es uno de los más visitados de EE.UU. En 2025 recibió 4,5 millones de turistas.

Las inundaciones repentinas son comunes en el Gran Cañón porque los entornos áridos de la región tienen poca capacidad para absorber la lluvia, señaló el sitio web del parque.

La crecida de este mes afectó al Cañón Bright Angel y al área alrededor de Phantom Ranch, un hotel ubicado en el fondo del Gran Cañón, lo que provocó la evacuación de decenas de personas y dañó la única tubería de agua del parque.

Videos filmados por excursionistas captaron un torrente de agua turbia rugiendo por un sendero y bajo los puentes peatonales, junto con troncos de árboles y otros escombros arrastrados por el río desbordado.