Hijo de campeona gana la Semana del Oso Gordo en Alaska

La Semana del Oso Gordo llegó a su final en Estados Unidos tras una reñida final en la que se impuso el hijo de una excampeona.

Backpack, un macho de 20 años cuya determinación conquistó el cariño de los guardaparques, derrotó a la finalista Dancing Queen en la competición anual del Parque Nacional Katmai.

Más de 2,3 millones de personas votaron en la competencia de una semana durante la cual los osos, de forma inadvertida, se miden cabeza a cabeza para ver cuál gana más peso antes de entrar en el período de hibernación.

Los espectadores miran una trasmisión en vivo en la que ven a los osos comer salmón en el río Brooks, y pueden ver sus biografías en una página web dedicada a los principales competidores que incluye fotos del antes y después, para comparar cuánto peso ganaron durante la comilona del verano.

El triunfo de Backpack, por apenas 5.000 votos de diferencia de los 200.000 registrados para la final, es vista como una tradición familiar: su mamá Holly ya venció en este torneo.

El oso, conocido oficialmente como Bear 89, fue apodado de Backpack ("Mochila") por los guardaparques que notaron su hábito de subirse a la espalda de su mamá cuando ella nadaba en el río.

Backpack sufrió una herida en una pierna que lo dejó cojeando, pero parece haberse adaptado, y pasa más tiempo descansando en las rocas que peleando con sus colegas.

"A diferencia de muchos osos adultos, Backpack no ha demostrado mucha agresión contra sus competidores", dice su perfil.

Sarah Bruce, una guardaparque de Katmai, le dijo a Alaska Public Media que Backpack pesa unos 544 kilos, y es favorito del público.

"Es uno de los osos que hemos podido ver en las cámaras en vivo desde que fueron instaladas en 2012", dijo.

Los osos de Katmai pasan el verano y el comienzo del otoño llenándose de salmón como preparación para el largo invierno de hibernación.

Durante cinco meses, estas criaturas no comen o beben, ralentizando sus funciones corporales mientras descansan protegidos del duro clima de Alaska.

La Semana del Oso Gordo es celebrada anualmente en gran parte con un tono divertido, pero los organizadores sostienen que uno de sus objetivos es familiarizar al público con los osos pardos y sus hábitats en Alaska, así como con las amenazas que enfrentan por las actividades humanas.