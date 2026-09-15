Hijo de Rob Reiner no enfrentará la pena de muerte, según fiscales de EE.UU.

El hijo de la leyenda de Hollywood Rob Reiner no enfrentará la pena de muerte en el juicio por el homicidio de sus padres, dijeron el martes fiscales del condado de Los Ángeles.

Nick Reiner, de 33 años, fue arrestado en diciembre de 2025 luego de que los cuerpos de sus padres fueran descubiertos en su casa en el acomodado barrio de Brentwood de Los Ángeles.

Se ha declarado no culpable de los dos cargos por homicidio con circunstancias especiales por múltiple homicidio y asesinato mediante acecho.

Su padre, Rob Reiner, de 78 años —realizador de películas como "Cuando Harry conoció a Sally" y "Cuestión de honor"— y su esposa Michele Singer, de 70, fueron apuñalados hasta la muerte.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, dijo que la decisión de no solicitar la pena de muerte se tomó tras una "exhaustiva revisión", que incluyó conversaciones con la familia Reiner.

La máxima sentencia que enfrentará Nick Reiner será la de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El fiscal estimó que el juicio no empezaría antes de 2027.

Nick Reiner tiene un historial de adicciones y de problemas de salud mental.