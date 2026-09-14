Hijo de Trump confirma que empresario ruso pagó las celebraciones por su boda

Un empresario ruso con vínculos con el Kremlin pagó por las celebraciones luego de la boda del hijo mayor del presidente Donald Trump y de su esposa, confirmó la pareja el lunes.

Donald Trump Jr. y Bettina Trump dijeron en una publicación conjunta en Instagram que su "querido amigo" Umar Kremlev "organizó muy generosamente dos noches increíbles" de festejos en las Bahamas en mayo.

Antes de la publicación, el sitio web de investigación ProPublica informó que Kremlev pagó las cuentas de cientos de miles de dólares por las fiestas.

"Fue un regalo de boda extraordinariamente generoso de un amigo, y algo por lo que seguimos estando increíblemente agradecidos", decía la publicación de Bettina y Don Jr.

El presidente Donald Trump no asistió a la boda ni a las celebraciones por quedarse en Washington durante las conversaciones sobre la guerra en Irán.

Kremlev dirige la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, en inglés), con la que el Comité Olímpico Internacional rompió lazos después de reiteradas advertencias sobre su gobernanza financiera y por preocupaciones éticas.

El presidente ruso, Vladimir Putin, condecoró a Kremlev con la "Orden de la Amistad" en abril de 2026, de acuerdo con un comunicado de la IBA, en la que se ve una foto de ambos.

"Durante la ceremonia, el presidente ruso elogió la resiliencia de la IBA para respaldar atletas pese a las presiones políticas", dijo la asociación de boxeo en esa ocasión.

"Es desafortunado que algo tan personal y feliz pueda reinterpretarse como algo político o siniestro simplemente por quién es alguien o de dónde viene", indicó la publicación de los Trump, que incluyó 20 fotos de la pareja recién casada y de los otros hijos del presidente: Eric, Ivanka y Tiffany.

ProPublica publicó una foto grupal de la boda en la que dijo que se veía la parte superior de la cabeza de Kremlev.