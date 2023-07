Hizo el examen de la ciudadanía para EE.UU. y cuenta todo lo que le preguntaron: “Ni los gringos las saben”

escuchar

Una joven se hizo viral al exponer las preguntas que le hicieron en su examen para obtener la ciudadanía de Estados Unidos. Como es originaria de Venezuela, su idioma principal es el español. Sin embargo, también domina el inglés y pudo responder la prueba de forma satisfactoria sin necesitar oportunidades extras. Su caso llamó la atención de muchas personas, en medio de la noticia de que se modificará la prueba de naturalización.

La usuaria @itssofivegas publicó un video en TikTok para contar cómo vivió su proceso para convertirse en ciudadana estadounidense. Desde su perspectiva, todo fue sencillo, ya que solo le hicieron seis preguntas porque las contestó todas bien. De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis por sus siglas en inglés), un aspirante debe responder al menos seis de diez puntos, así que en su caso aprobó desde el primer intento.

Una tiktoker contó qué le preguntaron en el examen de la ciudadanía de EE.UU.

“¿Crees que hubieras (sic) pasado el examen?”, fue la frase con la que inició su clip, en el que reveló el contenido de su cuestionario:

¿Qué significan las 13 franjas de la bandera de EE.UU.?

¿En qué guerra luchó Dwight D. Eisenhower antes de convertirse en presidente?

¿Cuál presidente estuvo en el poder durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial?

¿Cuántos miembros tiene la Cámara de Representantes de EE.UU.?

¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución del país?

Nombrar dos posiciones del gabinete presidencial.

El video de la joven se volvió viral, hasta el momento acumula 400 mil reproducciones y miles de comentarios de gente que se dijo sorprendida porque la tiktoker respondió con éxito todas las preguntas. Muchos usuarios consideraron que, de estar en su lugar, quizá no habrían aprobado: “De seguro ni los gringos se las saben”; “Soy americana y no me sé ninguna”; “Te hicieron las más difíciles”; “Tengo que estudiar bastante”.

¿Cómo es el examen de ciudadanía en EE.UU.?

Actualmente, consiste en una prueba oral y escrita en la que se evalúa el nivel de inglés del solicitante y sus conocimientos sobre la Educación Cívica de EE.UU. A la persona se le hacen diez preguntas de 100 que hay disponibles, pero el Uscis tiene fichas de estudio y todo tipo de materiales para que quienes aplican puedan prepararse con antelación.

Comenzarán pruebas para modificar una parte del examen de ciudadanía de Estados Unidos

Sin embargo, el Departamento de Estado anunció recientemente que ya se planea un cambio que entraría en vigencia a finales de 2024, una vez que se lance la versión de prueba y esta sea aceptada. Las modificaciones que se plantean son:

En el test actual se evalúa la capacidad de la persona para hablar el idioma de esa nación a través de preguntas personales que incluyó en su formulario de solicitud. En el nuevo, el oficial entrevistador mostraría imágenes de escenarios comunes , como actividades diarias, comida y clima, y el entrevistado tendría que responder oralmente lo que observa.

, como actividades diarias, comida y clima, y el entrevistado tendría que responder oralmente lo que observa. También se plantea que en la sección de civismo, la de las diez preguntas, sea multiple choice en lugar de una respuesta oral corta como se hace al día de hoy. En la opinión de los expertos, esto haría todavía más difícil la prueba.

Por ahora todavía es una idea piloto, por lo que los detalles sobre el desarrollo del nuevo examen se darán a conocer a medida que se realicen, según informaron las autoridades migratorias.

