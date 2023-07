La bronca de Yanina Latorre con Mariel Di Lenarda por no ir a su programa: “No estás preparada para el juego”

escuchar

Una de las polémicas que dejó la noche de los Premios Martín Fierro fue el comentario de Santiago Sposato, cronista de LAM (América), quien le cuestionó en un móvil a Mariel Di Lenarda que ganara ella el premio a Mejor Panelista en vez de su compañera Yanina Latorre. Luego del ida y vuelta que protagonizaron, y los pedidos de disculpas del movilero, la panelista de espectáculos se refirió al tema y fue punzante con su opinión.

Este martes por la tarde, Yanina Latorre habló sobre esta terna en su programa de radio El Observador 107.9. “Se habló mucho ayer de que yo era mejor panelista. Obviamente, yo había hablado con Mariel Di Lenarda. Ella vino como a justificarse y yo le dije que era hermosa. Me dijo: ‘El premio es de las dos’. El premio es tuyo, hay gente que vota. Obviamente que el que no gana siempre quiere ganar. Es más sano indignarse que decir: ‘Me chupa un h... todo’”, manifestó.

Un cronista de LAM uestionó el premio de Mariel Di Lenarda y ella le respondió

Luego se refirió a la polémica de la terna, que generó debate entre el público si estaba bien hecha o no. ”Para mí no está mal hecha la terna. Mariel ocupa un lugar en un panel de televisión, yo ocupo un lugar en un panel y Sol Pérez también. No importa que el programa sea de cocina, de actualidad, de política, de espectáculos”, continuó en su ciclo radial.

Luego, Yanina Latorre se refirió a la respuesta de Mariel. “Ella incurre en esto que tienen los periodistas ‘ella hace espectáculo y yo hago política’. Ahí es ya donde me molesta. Están todo el tiempo haciendo ver que el espectáculo es un género menor. Y yo me considero tan importante, o más que ella, o cualquiera que se me ponga adelante. Acá estamos hablando de quién hace su laburo mejor... Esa respuesta no me gustó, también la entiendo porque la vinieron a apurar recién ganada”, señaló.

Yanina Latorre le respondió a Mariel Di Lenarda: "Me demostraste que no estás preparada"

Además, Latorre contó que invitó a Di Lenarda a hablar del tema en su programa de radio en El Observador y que, si bien aceptó, a última hora decidió no ir. “Conclusión del tema. Mariel sos un amor. Me parece fantástico que hayas ganado. Con esto me demostraste que no estás preparada para el juego, ni para la tele, ni para ser panelista”, concluyó.

Mariel Di Lenarda: “No hay polémica por acá”

En diálogo con LA NACIÓN, Mariel Di Lenarda tuvo su derecho a réplica. “Tiene razón, no le escribí como había prometido para explicarle por qué no iba a ir hoy a su programa, pero yo lo conté a la mañana. Conté que ella me había invitado, conté que me parecía genial la invitación. Todo lo que dice es tal cual lo dice. Es solo que la decisión no fue solamente mía”, introdujo.

Luego le puso paños fríos a la polémica que nació en los Martín Fierro. “Y cuando pase un poco esto y tenga interés en volver a invitarme, iré porque todo lo que dice es verdad. Yo tengo la mejor con ella, ella tiene la mejor conmigo. Todo lo que contó es exactamente así. No tengo mucho más para agregar, solo que no le escribí, como le dije a su productora que lo iba a hacer, porque tuve un día complicado”, señaló.

Por último, la comunicadora se refirió al filoso comentario de Yanina Latorre. “Respecto del título ‘que no estoy preparada’… y es posible, la verdad que es posible. Es su opinión y está genial, yo la respeto. No hay polémica por acá”, concluyó.