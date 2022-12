Hizo topless en la final de Qatar mientras alentaba a la selección argentina y un medio inglés afirma que la detuvieron

escuchar

Este domingo, la Argentina vivió una histórica victoria contra Francia en la final de la Copa del Mundo, que se disputó en el Estadio Lusail de Qatar. En medio la euforia, cuando la albiceleste se consagró como el nuevo campeón del planeta, una hincha argentina que presenció en vivo el partido se quitó la camiseta. Según un medio inglés, la mujer habría sido detenida por las autoridades del país anfitrión.

Según consignó el Daily Mail, luego de que Gonzalo Montiel tuviera sobre sus hombros el peso de anotar en fase de penales, las cámaras giraron hacia los fans argentinos adentro de estadio y captaron más de lo esperado. Previo al inicio del Mundial se enfatizó que en el país del Medio Oriente estaba estrictamente prohibido la muestra de pieles desnudas, ya que mantienen normas muy estrictas y costumbres arraigadas.

En pleno estadio en Qatar, una hincha argentina se quitó la camiseta tras la victoria de su país contra Francia The Mirror

De esa manera, las autoridades advirtieron que “se esperaba que los visitantes, independientemente del género, mostraran respeto hacia la cultura local y evitaran ropa excesivamente reveladora” cuando se desplazaran en espacios públicos. En ese sentido, era recomendable, tanto para hombres como para mujeres, tener cubiertos las rodillas y los hombros.

Sin embargo, en imágenes que el medio inglés publicó censuradas, se interpreta la silueta de una mujer, rodeada de hinchas argentinos, que tendría el torso descubierto. En Qatar está expresamente prohibido que las mujeres vistan ropa excesivamente ajustada o con escote.

En medio de la euforia tras la victoria argentina, una hincha se quitó la camiseta dentro del estadio y las cámaras capturaron el momento Daily Mail

El Daily Mail reseñó que la argentina habría quedado detenida y que podría enfrentar cargos serios. Hasta el momento, no trascendió más información acerca del caso.

Por otra parte, una mujer que causó un verdadero revuelo en Qatar fue Ivana Knöll, quien se mostró en un atuendo muy sugerente en la platea del Estadio Lusail para alentar a Croacia contra la Argentina. Con 26 años, la mujer fue apodada la “fanática más sexy” de la Copa del Mundo y también “Miss Mundial”; es influencer en redes sociales y cuenta con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram.

La influencer Ivana Knoll en la previa del partido entre Croacia y Argentina por semifinales de la Copa del Mundo Aníbal Greco - LA NACIÓN

Según consignó también el Daily Mail, la croata habría incumplido las estrictas normas de vestimenta en espacios públicos al utilizar una serie de atuendos atrevidos, incluidos trajes de baño. Uno de los looks más llamativos de esta mujer consistió en un pantalón rojo que acompañó con un top a cuadros con los colores de Croacia. Asimismo, en otra oportunidad utilizó una camiseta a cuadros con los hombros completamente al descubierto y sumamente ajustada al cuerpo, en forma de corset.

Si bien las reglas se relajaron un poco durante la Copa del Mundo, era un gesto más que arriesgado para las mujeres desnudar su torso en Qatar. La identidad de la hincha argentina no fue revelada. De acuerdo con The Mirror, “la BBC mostró accidentalmente a una mujer en topless durante la dramática victoria de la Argentina contra Francia”. Por el momento no hay confirmación del supuesto arresto de la fanática.

LA NACION