Su vuelo estaba sobrevendido y la aerolínea le ofreció una alternativa que lo impactó: “Cómo hice para no perderlo”

escuchar

No es un secreto que las compañías aéreas sobrevenden los pasajes de avión con el fin viajar con el vuelo completamente lleno, lo que se traduce en una ganancia económica. También es muy frecuente que una vez que un pasajero se anuncia en el mostrador, el personal le informa que no puede abordar porque su lugar ya está ocupado por alguien más. Este fue el caso de un hombre, quien decidió compartir su experiencia a través de sus redes sociales.

Javier De Tezanos es un argentino a quien la aerolínea con la que viajaba le informó que no podría abordar su vuelo, ya que otra persona estaría sentada en el asiento por el cual él había pagado.

A través de TikTok, el hombre compartió la estrategia que implementó para no verse afectado por esta decisión de la compañía aérea. Si bien no mencionó con cuál empresa viajaba, sí explicó el paso a paso de la conversación que sostuvo con el personal.

Javier De Tezanos compartió en TikTok lo que hizo para poder abordar su vuelo TikTok/@javitezanos

“Su vuelo está sobrevendido, así que usted está fuera de la movida”, comenzó De Tezanos en su video, quien luego añadió que había escuchado acerca de la compensación que ofrecen las aerolíneas en estos casos. Según contó, las personas aceptan no subir al avión a cambio de la estadía en algún hotel.

Con rapidez, se adelantó a plantearle al personal de la aerolínea que para él no solo no era suficiente pasar la noche en algún hotel, sino que directamente no estaba dispuesto a no tomar el vuelo. De esa manera, planteó que además del hospedaje, la compensación podría incluir comidas y bebidas, o en caso contrario, que lo subieran de categoría turista -la de su pasaje- a business. Sin embargo, le informaron que esto último no era posible.

A Javier De Tezanos le propusieron que negociara su asiento en el avión con otro pasajero TikTok/@javitezanos

En ese sentido, manifestó que la aerolínea le ofreció pagarle el hospedaje en un hotel de cinco estrellas, con comidas y bebidas incluidas y adicional a eso, un ticket de 400 dólares, aunque no especificó si era para gastarlo dentro del hotel, o le servía como crédito comprar algún boleto en la aerolínea.

Sin embargo, Javier se sorprendió cuando el propio personal de la compañía aérea le sugirió que se fuera al área de abordaje y le ofreciera a otro pasajero todo el paquete que le habían propuesto a él. Es decir, la idea era que alguien bajara del avión por el beneficio de los 400 dólares para que él consiguiera subir.

Su vuelo se había sobrevendido, pero aplicó una técnica para no perderlo que le puede servir a otros

En el video, se lo vio sorprendido ante esta propuesta. “Corazón abajo, adrenalina también. Lo logré. ¡Check!”, se le escuchó decir a De Tezanos luego de que explicó que consiguió que alguien se quedara con la estadía en el hotel. En tanto, finalmente pudo viajar en el vuelo que había comprado.

No es inusual que las aerolíneas ofrezcan este tipo de compensaciones. De hecho, una vez que se reanudaron los vuelos luego de la pandemia por Covid-19, la demanda volvió a los niveles de antes de 2020, por lo que muchas compañías aéreas han tenido que implementar esta dinámica para poder cumplir con todos los pasajeros.

LA NACION