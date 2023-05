Hizo una pizza por 2000 dólares para un cliente de California y nadie pudo creer los ingredientes que usó: de oro a caviar

escuchar

Una chef privada de Los Ángeles, California, causó miles de reacciones al compartir la pizza de 2000 dólares que preparó para un famoso cliente. A través de varios videos dejó ver el paso a paso de la preparación, con ingredientes como oro y caviar. Con una comunidad en TikTok de más de 282 mil seguidores, algunos mostraron su enojo y la acusaron de presumir este tipo de comidas mientras algunas personas luchan contra los altos costos y la inflación.

Brooke Baevsky, mejor conocida como Chef Bae en sus redes sociales, es una chef de lujo que trabaja para privados en California. Sus ingredientes del más alto nivel los compra en un el prestigioso mercado de Erewhon, que suelen frecuentar celebridades como Hailey Bieber, Miley Cyrus y Kourtney Kardashian.

El video de la preparación de la costosa pizza suma hasta el momento cinco millones de reproducciones. En esta ocasión, la profesional también fue a ese local de comestibles, popular por sus productos ecológicos y de lujo.

Hace una pizza de dos mil dólares para su cliente famoso

Mientras recorría los pasillos, Chef Bae llenó el carrito con botellas de agua de US$30, toda la línea de champiñones por US$53, vinagre balsámico de US$35, así como más artículos. El total al pagar fue de US$944 y el pedido lo completó con miel orgánica de Nueva Zelanda de US$250 y un tarro de caviar de US$200.

Los ingredientes de la lujosa pizza

Mientras mostraba la masa de la pizza, sorprendió con sus arriesgadas mezclas. Después, la cubrió con pesto, ricotta de leche de almendras y algunos tomates. Tras el horneado, agregó aún más pesto y oro. La profesional afirmó que el costo total era de US$1394,48 dólares, pero no sumó el precio del oro de 24 quilates con el que cubrió su creación.

Los amantes de la pizza saben que siempre debe ir con un aderezo y esta vez no fue la excepción, pero también tenía un alto precio. “Sé lo que piensas, que se necesita un acompañamiento, por eso hago una salsa sin lácteos y mezclo con caviar”, añadió la chef.

Causó debate por el peculiar costo de la pizza

Asimismo, aunque no reveló el nombre de su “famoso cliente”, Chef Bae aseguró que le había encantado la pizza. Por su parte, la comunidad virtual no dejó pasar desapercibido el exorbitante precio y se lo recalcó a través de diferentes comentarios. Otros también la criticaron por presumir este estilo de vida mientras algunas familias enfrentan dificultades económicas: “¿Es esto es una broma?”; “Esto se ve demasiado”; “Esto es muy triste, pero lo único que pienso es cuántas personas sin hogar podrían alimentarse por el precio de una pizza”; “Me parece loco pensar que haya personas que no puedan comprar agua y comida, pero otros pueden permitirse una pizza de US$2000 escribieron”; “Está bien, pero ¿qué tal el sabor? Parece que solo intentas que sea caro y las mezclas al azar”, escribieron entre las reacciones.

Muestra cómo quedó la pizza para su cliente famoso

Otros usuarios trataron de adivinar quién había pedido esta pizza, entre las apuestas destacaron los nombres de Kris Jenner y Kourtney Kardashian.

LA NACION