‘Hola, yo soy Messi’: fue a tramitar su pasaporte para viajar a Disney y se encontró con el número uno del fútbol

Conocer a Lionel Messi es uno de los sueños de muchos fanáticos del fútbol a nivel mundial. A pesar de que el argentino ha estado en equipos como el Barcelona o el París Saint-Germain, en realidad su popularidad va más allá. Los hinchas lo siguen desde que comenzó su carrera y, tras haber obtenido siete Balones de Oro, millones de personas sueñan con tener aunque más no sea un encuentro fortuito. Eso fue lo que le ocurrió a una joven argentina, quien conoció al ídolo de la manera más imprevista.

Anto Agua decidió contar su experiencia a través de las redes sociales, porque haberse encontrado en persona con La Pulga fue, según dijo, de las mejores cosas que le han pasado en la vida. En un video de TikTok, la usuaria, @profeantoagua, relató cómo aunque siempre fue fiel seguidora del astro, nunca pensó que podría tenerlo a menos de un metro de distancia. Si bien el mágico momento ocurrió hace algunos años, es una anécdota que hasta hoy recuerda con cariño.

Todo comenzó cuando la joven iba a celebrar sus 15 años y sus padres le regalaron un viaje a Disney, en Estados Unidos. El único inconveniente es que faltaba una semana para el esperado día y todavía no tenía listo su pasaporte. Entonces, la agencia con la que viajaría, la asesoró para que pudiera tramitar el documento en 24 horas y así trasladarse sin problemas.

Una argentina contó cómo conoció a Lionel Messi

Eso fue lo que la joven hizo: acudió a las oficinas de una entidad migratoria y, mientras esperaba su turno, divisó una figura que le resultaba más que conocida: el auténtico Lionel Messi. “Yo estaba sentada adelante y, en eso, me doy vuelta para ver que mi viejo estuviera sentado en los sillones más atrás. Cuando miro, ¡lo veo a Messi!”, contó.

En ese momento se percató de todo el revuelo que el futbolista había causado, y de inmediato corrió para pedirle un autógrafo: “Tenía a alguien al lado, que yo supongo que era su guardaespaldas, porque era una persona de traje que estaba poquito más atrás de él, mirando todo”, narró. Pese a ello, y con sumo cuidado, la mujer recorrió todo el lugar hasta poder estar frente a frente con uno de sus más grandes ídolos.

El encuentro con Messi

Cuando la joven estuvo al fin frente a Lio, lo saludó con normalidad y él le respondió de la misma manera, según relató: “Le dije: ‘Hola qué tal, yo soy Anto’ y me acuerdo que como él fue superhumilde. Me dijo: ‘Hola, qué tal, yo soy Messi’. Y, ‘sí, claro, ya te conozco’, pensé yo”. Enseguida entabló una conversación, mientras ambos esperaban su turno para realizar un trámite: “¿Qué hacés acá?’, le pregunté. Respondió que había venido a buscar su visa, o algo así”.

Una argentina contó qué le dijo Messi cuando se conocieron

Pero la experiencia de la mujer no terminó ahí. A pesar de que ya había obtenido el autógrafo soñado y de que ya había saludado al astro del fútbol, no perdió la oportunidad de conversar con él sobre temas más personales. “Yo le dije que me iba a Disney la semana siguiente, y él me dijo: ‘Yo en dos semanas me voy a Orlando’. ‘Ay, capaz que nos cruzamos’, seguí yo. Le hablaba como si fuéramos amigos, y {el me dijo ‘Sí, capaz’ y se empezó a reír. Un genio él”, aseveró la chica argentina.

Finalmente, llegó la hora de que Lionel Messi recogiera el documento que esperaba. “Escuchó su nombre completo cuando lo llamaron, Lo saludé, le di un beso y él (fue) todo un amor”, concluyó. Fue así como la vida de la tiktoker quedó marcada por una de las casualidades más lindas de su vida.

