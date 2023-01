Visa para EE.UU.: quiénes no necesitarán ir a la entrevista para tramitarla

escuchar

El ingreso a los Estados Unidos requiere del trámite de la visa como requisito indispensable para quienes no cuentan con esa nacionalidad. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden reconoce que determinados grupos de personas representan un impacto positivo para la economía del país y, por ello, se proyecta agilizar los tiempos de espera para obtener la documentación y en algunos casos excluir la instancia de entrevista presencial.

Según un comunicado del Departamento de Estado, se “reconoce el impacto positivo que tiene para la economía estadounidense los viajes de titulares de visas de trabajo temporales y estudiantes extranjeros a los Estados Unidos, y se compromete a facilitar los viajes de no inmigrantes y reducir aún más los tiempos de espera de las visas”.

Los tipos de visas para viajar a Estados Unidos

Las visas que no requerirán de entrevista presencial

Trabajadores temporales agrícolas y no agrícolas (visas H-2)

Estudiantes (visas F y M)

Visitantes de intercambio académico (visas J académicas)

Profesionales con trabajos especializados (visas H-1B)

Aprendices o visitantes especiales en intercambio educativo (visas H-3)

Transferencia de ejecutivos o gerentes dentro de una misma empresa (visas L)

Personas con Habilidades o Logros Extraordinarios (visas O)

Atletas, artistas y presentadores (visas P)

Participantes en programas internacionales de intercambio cultural (visas Q) y derivados calificados

En ese sentido, también quedarán exentos de la entrevista presencial aquellos que tramiten la visa por primera vez y quienes deban renovarla dentro de la misma categoría, en los 48 meses siguientes al vencimiento anterior. Por lo tanto, no será necesario acudir a la embajada o consulado de Estados Unidos del país donde se resida.

Cuánto costará el trámite de la visa para EE.UU. en 2023

A fines de diciembre del año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que aumentarían las tarifas para tramitar la visa estadounidense. Si bien no todas en todas las categorías se verán incrementos, sí en la mayoría de ellas.

A través de la página web del Registro Federal se dieron a conocer los nuevos montos, donde predominó el visado para no inmigrantes, por lo que viajar al país por turismo o negocios será más costoso.

Aumento el monto de la tarifa para tramitar la visa para ingresar a Estados Unidos

Es importante destacar que, sin el correspondiente pago, el trámite no inicia. Asimismo, el Departamento de Estado no está obligado bajo ninguna circunstancia a otorgar la visa por el mero hecho de que el solicitante haya pagado la tarifa y tampoco es reembolsable dicha suma si el permiso no es concedido.

De acuerdo con información oficial, a continuación los nuevos costos que tendrá cada tipo de visa:

Visa B-1/B-2, para menores de 15 años - US$15

Visa de turista o negocios B1/B2 - US$245

Visas de empleo, de categoría H, L, O, P, Q, R y E - US$310

Visas de estudiante F, M, J - US$245

Visa H-2, otorgada a trabajadores temporales - US$190

Tarjetas de Cruce Fronterizo (BCC) para mayores de 15 años - US$245

Visa E-1/E-2, para comerciantes e inversionistas - US$205

Visa K-1 para los prometidos de ciudadanos estadounidenses - US$265

