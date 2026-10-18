Hollywood escudriña a los titanes del Silicon Valley

Hollywood encontró sus nuevos villanos favoritos: los otrora héroes de Silicon Valley.

Cuatro de las películas que llegan a los cines en el último trimestre del año se centran en Elon Musk, Elizabeth Holmes, Mark Zuckerberg y Sam Altman, personajes que conquistaron titulares con promesas de innovación y ascensos meteóricos a la cima del poder.

"Eran figuras descomunales, que levantaron desde cero compañías valoradas en miles de millones de dólares y eran percibidas como héroes que cambiaban el mundo", dijo a AFP Monica Castillo, crítica de cine del portal The A.V. Club.

Pero a quienes ahora se les mira con ojos más críticos y escépticos.

"La adulación a cada fundador de startup que aparece en escena está, en cierto modo, llegando a su fin. Ahora vemos preguntas más duras y más reflexión sobre lo que ha pasado con esta generación en particular", agregó.

Silicon Valley era considerado un enclave de emprendedores progresistas.

Sin embargo, algunos de sus rostros más conocidos han cambiado de bando para apoyar al republicano Donald Trump.

Castillo moderó una charla tras una de las proyecciones de "Musk", el documental de Alex Gibney que desmenuza la trayectoria del hombre más rico del mundo y que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia.

Durante cuatro horas, Gibney recorre la vida personal y profesional del director ejecutivo de Tesla y fundador de SpaceX, desde sus comienzos como emprendedor tecnológico hasta su alianza con Trump y el partido republicano.

A la par de "Musk" llegó a los cines "The Social Reckoning".

Escrita y dirigida por Aaron Sorkin, la cinta muestra al Facebook de Mark Zuckerberg como una herramienta ya no de socialización, sino de radicalización con consecuencias dramáticas en la sociedad.

Ambas cintas subrayan el poder que estos hombres amasaron hasta el punto de moldear la política de Estados Unidos, con consecuencias directas en materia internacional.

"Aterradora"

Otro lanzamiento de octubre es el documental "You Can See Everything", que abre una ventana a la vida íntima de Elizabeth Holmes, la promesa de la biotecnología que era llamada "la versión femenina de Steve Jobs" y que fundó Theranos, la empresa que afirmaba tener la tecnología para realizar análisis médicos con unas gotas de sangre.

Luego de su vertiginosa caída, acusada y condenada a prisión por fraude, Holmes se mantuvo alejada de la prensa, pero antes de ingresar a la cárcel abrió sorpresivamente sus puertas a los directores Nathan Fielder y Lance Oppenheim para, según ella, contar su versión con sus propias palabras.

De vuelta a la ficción, en diciembre llegará a los cines "Artificial".

El drama dirigido por Luca Guadagnino trae a Andrew Garfield en la piel de Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI, que revolucionó el mundo con ChatGPT.

Matt Neglia, editor en jefe de Next Best Picture, la describe como "tan entretenida como aterradora, una historia humana brillantemente escrita sobre poder, control, ambición y codicia que puede ser la película más relevante y urgente de nuestro tiempo".

"Las ansiedades del momento"

"Las películas populares siempre reflejan las ansiedades sociales del momento", dijo a AFP J. M. Tyree, profesor de cine en VCU Arts y editor en jefe de la revista Film Quarterly.

"La gente está preocupada por la concentración de poder en las manos de unos pocos individuos a expensas de la mayoría de los ciudadanos".

La sociedad pasó a desconfiar de "esa nueva clase de magnates tecnológicos megamillonarios".

En parte, apuntó Tyree, porque se les comenzaron a ver las costuras.

"Ese es un hilo conductor de estas películas: no solo acaparan la riqueza, sino que sus productos tampoco parecen ser muy buenos para la sociedad", dijo.

Tyree comentó que parte del atractivo de estas películas es que muestran al emprendedor y no al producto.

"Y se les ve 'chocar con la vida real de maneras muy inquietantes’. ‘Parecen ser personas que, a diferencia de los titanes empresariales del pasado, que creaban bibliotecas y museos de arte, no están interesadas en la esfera pública en general'", agregó.

Pero estas historias también llegan a la pantalla grande motivadas, en parte, por una necesidad de que estos gigantes "rindan cuentas por todo el daño que le han causado a la sociedad", dijo Castillo.

"Y la única manera en que ellos (los cineastas) pueden hacerles frente es a través de sus películas".