Hombre se declara culpable de delitos federales de odio por ataque mortal en Colorado

DENVER (AP) — Un hombre de origen egipcio enfrenta una condena adicional de cadena perpetua tras declararse culpable el jueves de un delito federal de odio y otros cargos por un ataque mortal perpetrado el año pasado con bombas incendiarias contra manifestantes en Boulder, Colorado.

Mohamed Soliman ya cumple cadena perpetua tras declararse culpable de cargos estatales la primavera pasada. Los fiscales federales, que previamente habían dicho que no solicitarían la pena de muerte contra Soliman, indicaron en su audiencia de cambio de declaración que pedirían una condena de cadena perpetua más 50 años de prisión por la docena de cargos.

Soliman habló mediante un intérprete en la audiencia y dijo poco, aparte de responder “sí” y “no” a las preguntas del juez, como cuando se le preguntó si entendía las consecuencias de declararse culpable. Con una camisa marrón y pantalones color caqui, el hombre fue sacado del tribunal esposado y con grilletes, sin mirar a las víctimas en la sala.

Tras gritar “Palestina libre”, Soliman encendió y lanzó dos cócteles molotov contra los manifestantes que marchaban en apoyo a los rehenes capturados en el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Los fiscales federales acusaron a Soliman de lanzar el ataque de junio de 2025 debido a que los manifestantes eran judíos. Las llamas le provocaron quemaduras graves a Karen Diamond, de 82 años, e hirieron a otras doce personas.

Diamond murió tres semanas después. Su familia afirma que sufrió un “dolor indescriptible”.

En total, Soliman se declaró culpable de nueve cargos federales por delitos de odio, incluido uno que resultó en la muerte de Diamond y ocho por intentar matar a otros manifestantes. Otros tres cargos adicionales fueron de carácter federal relacionados con armas.

“El acusado utilizó violentamente los explosivos para causar lesiones permanentes y potencialmente mortales a varias de estas víctimas y provocar la muerte de Karen Diamond”, declaró en el tribunal la fiscal federal adjunta Melissa Hindman poco antes de que Soliman se declarara culpable.

Un grupo de víctimas se sentó con gesto impasible en la sala, y algunas tomaban notas mientras el juez le preguntaba a Soliman si entendía el proceso. Varias víctimas tenían la intención de hacer declaraciones en la sentencia de Soliman, pero optaron por no hacerlo el jueves en el tribunal, informó Hindman al juez.

El juez federal de distrito de Colorado, John Kane, señaló que revisaría las directrices de sentencia antes de decidir si aceptaba o rechazaba la recomendación de condena de los fiscales. Indicó que esas directrices no son vinculantes.

“No he tomado una decisión sobre la sentencia”, afirmó Kane. “A veces sigo ese consejo y a veces no”.

La sentencia federal de Soliman quedó fijada para el 7 de enero.

Residentes de Boulder, particularmente la comunidad judía, dijeron sentirse inquietos por el ataque ocurrido en su ciudad, situada al noroeste de Denver y sede de la Universidad de Colorado.

El grupo “Run for Their Lives” se manifestaba semanalmente en el centro. Soliman se acercó a la manifestación en Pearl Street, un paseo peatonal bordeado de tiendas y restaurantes, haciéndose pasar por jardinero.

Las autoridades federales alegaron que Soliman planeó el ataque durante un año. Tras su arresto, dijo a la policía que buscaba “matar a toda la gente sionista”, una referencia al movimiento para establecer y proteger un Estado judío en Israel, según una declaración jurada del FBI.

Autoridades federales dijeron que Soliman estaba en Estados Unidos de manera ilegal. Entró en 2022 con una visa de turista que venció al año siguiente y luego solicitó asilo.

Se le concedió autorización de trabajo, pero esta también venció, dijeron funcionarios federales.

En el momento del ataque, Soliman vivía con su esposa y sus cinco hijos en un apartamento en Colorado Springs. Trabajó en una serie de empleos mal pagados.

La pareja se divorció en abril. Soliman retiró recientemente su oposición a que se expulse a su familia de Estados Unidos.

Los fiscales en el caso estatal de Soliman argumentaron que planeó causar más daño del que finalmente llevó a cabo. Intentó dos veces comprar un arma y se lo negaron, dijeron.

Llevó 18 cócteles molotov —botellas llenas de líquido inflamable que se encienden, se lanzan y estallan en llamas al romperse— a la manifestación en una caja, pero solo se lanzaron dos.

De las 29 víctimas del ataque identificadas por los fiscales estatales, 13 resultaron heridas físicamente. Los fiscales consideraron víctimas al resto porque podrían haber resultado lesionadas.

Un perro herido dio lugar a un cargo estatal por crueldad animal.

Mientras estaba en el tribunal para declararse culpable de los cargos estatales en mayo, Soliman dijo que ha conocido y respetado a personas judías, pero cuestionó las muertes de personas inocentes en los ataques israelíes contra Gaza.

“Sí, estoy en contra de Israel y no puedo negarlo. Y ese es mi derecho”, afirmó.

Gruver informó desde Fort Collins, Colorado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.