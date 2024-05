El alarmante pronóstico de Mhoni Vidente para la temporada de huracanes 2024 en EE.UU. y México

Escuchar

La precisión constante en sus pronósticos y su popularidad en las redes sociales consolidaron a Mhoni Vidente como una figura destacada en el campo de la astrología. Esta vez, la pitonisa anunció algunos eventos que, de acuerdo al mensaje de los astros, ocurrirían durante la temporada de huracanes 2024 en México y Estados Unidos, que comienza este 1° de junio. La especialista asegura que este fenómeno climático extremo entrará en lo que ella llama “los siete años del Apocalipsis”, período en el que, indica, habrá grandes cambios para la humanidad.

“Van a venir dos huracanes muy importantes en el Atlántico”, vaticinó Mhoni Vidente en el programa de televisión Universo Unicable, que trata el horóscopo, los signos zodiacales, la astrología, los rituales, predicciones y numerología. Según la astróloga, estos eventos impactarían en las costas de Florida y se llamarían “Oscar” o “Rafael”. Estos apodos no son al azar, ya que ambos se encuentran la lista publicada por el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para la temporada de huracanes @mhoni1 / Instagram

“Va a arrasar completamente desde las costas de África, va a pasar por República Dominicana, por Haití, Cuba, atraviesa completamente Miami, llega al Golfo e impactará directamente a Tamaulipas y Texas”, detalló Mhoni. “Categoría 5 o 6, como nunca se había visto”, reafirmó y agregó que de todas maneras traerá algunos beneficios para la región norte de México.

Según predijo la pitonisa, en ese país se logrará terminar con la sequía gracias a la temporada de huracanes.

Qué son los siete años de “apocalipsis” que predice Mhoni Vidente

Desde hace algún tiempo, la pitonisa señala que, a partir del 13 de mayo de 2024, comenzaron los “siete años de apocalipsis” que culminarían el 13 de mayo de 3031.

Durante este período, la astróloga vaticina que la humanidad experimentará episodios de muerte y destrucción masiva. Habrá guerras, pandemias, plagas y fuertes desastres naturales, como los descritos anteriormente en la temporada de huracanes.

Sin embargo, pese a lo fatalista de su pronóstico, la astróloga intentó acercar calma a la población. Luego del apocalipsis, afirmó que habrá una era de paz que perdurará mil años.

Mhoni Vidente tiene una gran comunidad de seguidores en su canal de YouTube, en su cuenta de Instagram y su perfil de X (ex Twitter). No obstante, cabe destacar que sus predicciones no tienen ningún sustento o validez científica.

Cuándo es la temporada de huracanes en Estados Unidos

La temporada de huracanes en EE.UU. varía dependiendo de la región. En el Pacífico Oriental, los ciclones aparecen con mayor frecuencia entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre. Por su parte, en el Atlántico, la temporada comprende desde el 1° de junio al 30 de noviembre. En el caso de Florida, mencionado en la predicción de Mhoni, la temporada de huracanes dura seis meses.

Los habitantes del estado de Florida deben prepararse ante la llegada de una nueva temporada de hurcanes

Durante ese período, la población debe prepararse, ya que la amenaza de ciclones es real. El pico del ciclo en Florida ocurre entre mediados de agosto y finales de octubre, cuando las aguas del Atlántico ecuatorial y el Golfo de México se calientan lo suficiente y favorecen el desarrollo de olas tropicales. Desde 1850, todas las regiones de la costa de ese estado han recibido el impacto al menos un huracán.

LA NACION