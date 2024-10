El horóscopo de Kyle Thomas para la semana del 7 al 12 de octubre

Con varias décadas de trabajo en el mundo de la astrología Kyle Thomas es uno de los videntes más destacados del mundo anglosajón, donde logró ganarse el cariño de algunas de las figuras más reconocidas de Hollywood, lo que le generó el mote de “el astrólogo de las estrellas”. Hoy, en su columna de People, el pitoniso compartió qué le espera a cada signo de cara a esta semana del 7 al 12 de octubre, en el amor, el trabajo y las finanzas.

Aries

Durante los últimos meses, has sentido un aumento en tu vida social y un renovado entusiasmo por la vida. Notaste un crecimiento en tus amistades y estuviste muy activo. Además, has tenido suerte con tus ideas, lo que te ha llevado a involucrarte más en actividades de comunicación o intelectuales.

Tauro

Te has enfocado especialmente en atraer dinero en los últimos meses. Quizás has experimentado un aumento significativo en tus ingresos o has encontrado excelentes maneras de monetizar tus habilidades.

Géminis

La vida ha estado llena de nuevos comienzos en los últimos meses. Surgieron oportunidades frescas tanto en el ámbito personal como profesional. A partir de esta semana, tendrás un enfoque más intencional y reflexivo sobre cómo perseguir la expansión, el crecimiento y la abundancia.

Kyle Thomas, el astrólogo de Hollywood, reveló las predicciones para esta semana del 7 al 12 de septiembre LNZYROSEPHOTO / LINDSAY ROSENBERG PHOTOGRAPHY

Cáncer

A partir de esta semana, tu intuición, tus sueños y habilidades psíquicas se intensificarán aún más. Es un momento ideal para estar atento a las sincronicidades en cada esquina, ya que tu capacidad para alinearte con el universo es muy fuerte ahora.

Leo

En los últimos meses, has disfrutado de popularidad mientras los reflectores se posan sobre ti. Quizás te uniste a diferentes grupos sociales, pasaste tiempo con amigos o has encontrado maneras de expandir tu red.

Virgo

El camino al éxito podría ralentizarse y notarías que grandes proyectos de trabajo enfrentan retrasos. Esto es una señal de que necesitas adoptar un nuevo enfoque para lograr tus próximos grandes objetivos. Si deseas reconectar con antiguos clientes o un jefe anterior, los próximos meses ofrecen una oportunidad propicia para hacerlo.

Las predicciones del Kyle Thomas, el pitoniso que eligen las estrellas Alexxis K Grant

Libra

La vida ha sido más festiva y libre en los últimos meses, y es posible que hayas tenido oportunidades para explorar nuevos horizontes. Temas como viajes, cultura, academia, espiritualidad, medios de comunicación, publicaciones o contratos legales probablemente te han brindado alegría.

Escorpio

Si buscas grandes ganancias financieras, la clave está en enfocarte en patrones e inversiones existentes en lugar de iniciar nuevas. Los próximos meses podrían ayudarte a comprender mejor cómo mejorar tu presupuesto y gestionar tus finanzas de manera más efectiva.

Sagitario

Has disfrutado de un período armonioso en lo que respecta a relaciones significativas. La unión, el compromiso y el trabajo en equipo han sido especialmente importantes. Si estás soltero, es posible que hayas conocido a personas que realmente te complementan.

Las celebridades eligen a Kyle Thomas como su guía astrológico Kyle Thomas (sitio web)

Capricornio

Cuando se trata de cumplir con responsabilidades y prioridades, eres conocido por tu eficiencia y productividad. Tu empleo, rutinas y salud física probablemente han mejorado desde el comienzo del verano. Sin embargo, esta semana podrías notar que tu estilo de vida acelerado necesita una pausa.

Acuario

La vida ha sido vibrante y llena de color en los últimos meses. Las oportunidades para el romance, la creatividad y el placer se han presentado en casi cada esquina. Sin embargo, a partir de esta semana y hasta principios de febrero, podrías notar que esta energía dinámica es un poco más difícil de encontrar.

Piscis

Desde el comienzo del verano, has sentido una necesidad más profunda de evaluar tus raíces, tradiciones y vida familiar. El hogar y la familia te han brindado una gran sensación de alegría y paz. A partir de esta semana, podrías verte en la necesidad de revisar asuntos relacionados con tu hogar, bienes raíces o familia.

LA NACION