Cómo son las nuevas leyes de Florida que sancionan enviar mensajes, comer y demostrar ira al volante

Florida realizó una serie de modificaciones en algunas reglas y regulaciones de tránsito y seguridad vial. Estas nuevas medidas impactarán, por ejemplo, en los conductores que envían mensajes de texto, los que comen al volante o aquellas personas que tengan reacciones desmedidas de ira.

Según McClatchy, las nuevas restricciones, que ya entraron en vigencia, tienen la finalidad de mejorar la seguridad tanto de los peatones como de los conductores. No solo se penará a aquellas personas que cometan algún tipo de infracción, sino que también se multará a quienes no tengan el registro apropiado del vehículo y quienes no cumplan con la edad límite.

Florida tiene varios accesos de peaje para agilizar la movilidad de los automovislistas Unsplash

Las nuevas leyes para los conductores de Florida

Cuándo expira la placa del auto

Si el registro se vence el mismo día del cumpleaños del propietario del vehículo, no aplica ninguna penalización por conducir hasta la finalización del mes. Por otro lado, si el automóvil es propiedad de una empresa, vencerá el día que figura en la documentación del registro.

Conducir un vehículo con un registro que venció hace menos de seis meses es una infracción que no es sancionable penalmente. Esto significa que al recibir la multa existe la opción de pagar un máximo de US$500 o si no se deberá declarar ante un juez, según indica la ley estatal.

Se deberá ceder el paso a los servicios de emergencia

La ley entró en vigencia a partir del 1° de enero de este año y exige que los conductores reduzcan su velocidad y se orillen para facilitar la circulación de los servicios de emergencia como la policía o las ambulancias. Aquellas personas que incumplan esta ley podrán ser sancionados con una multa de hasta US$158.

Comer o enviar un mensaje de texto mientras se conduce

Si bien no existe ninguna ley que prohíba realizar este tipo de actividades mientras se conduce, sí existe una que castiga a aquellas personas que conducen sin prestar atención, ya que pueden provocar un accidente por conducir de manera imprudente. Y, con respecto a los mensajes de texto, solo se podrá usar el teléfono cuando el vehículo se encuentre totalmente detenido, de lo contario las autoridades podrían hacer una multa.

Solo se podrá utilizar el teléfono cuando el vehículo se encuentre totalmente quieto Pixabay

¿Es ilegal tener actitudes agresivas con otro conductor?

Gritar y hacerle gestos a otro conductor no es ilegal en Florida, pero la conducción agresiva y sus derivados sí lo son. En consecuencia, si una persona realiza una acción temeraria debido a un enojo puede derivar en un arresto, una multa de hasta US$5000 o también en la presentación de cargos penales.

Penalidades para aquellos conductores que participen en carreras clandestinas

A comienzos de 2024, el senado de Florida aprobó la ley que sube las penas para aquellos conductores que participen en carreras clandestinas. Con este nuevo proyecto de ley pasaría de un castigo penal a un delito grave de tercer grado y además subiría las multas hasta un máximo de US$4000.

¿Hay un límite de edad para conducir?

En Florida se puede obtener la licencia de conducir a partir de los 16 años, pero los conductores solo podrán circular en el horario estipulado. En contrapartida, no existe un límite de edad máximo para conducir, a pesar de las recomendaciones de algunas autoridades, nunca se promulgó una ley que estableciera estos parámetros.

