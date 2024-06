El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 20 de junio

Escuchar

Una de las figuras más importantes en el mundo de la astrología en los últimos años es Nana Calistar, quien gracias a sus destacadas predicciones y su labor incansable en descifrar el mensaje de los astros logró ganarse el corazón de millones de seguidores en todo el mundo. La mexicana compartió hoy en sus redes sociales qué le espera a cada signo de cara a este jueves 20 de junio, e instó a prestar atención a tu entorno, ya que será fundamental para proteger tus relaciones.

Aries

Muchos proyectos y metas te esperan, pero solo se concretarán si tomas la iniciativa. Aprende a ser sincero y expresa tus sentimientos; no dejes que otros hablen por ti. Avanza con calma y disfruta cada momento. Una amistad cercana enfrentará dificultades y te pedirá apoyo. Enfrentarás pruebas que exigirán toda tu fortaleza.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, jueves 20 de junio UNSPLASH

Tauro

Pronto recibirás un ingreso extra que te permitirá recuperarte de un robo o pérdida reciente. Evita gastar innecesariamente y mantén la prudencia con quienes te rodean. Nuevos amores llegarán a tu vida a través de amigos cercanos. Presta atención a tus palabras, pues podrías dañar a alguien importante sin querer.

Géminis

Es crucial que pongas límites a quienes te impiden avanzar. Asume la responsabilidad de tus actos sin esperar que otros intervengan. Analiza bien tus decisiones, especialmente en amor y trabajo. Aunque tienes un buen corazón, evita caer en provocaciones que puedan alejarte de quienes importan.

Cáncer

Un viaje al extranjero y la reanudación de proyectos detenidos están en el horizonte. Gestiona bien tu tiempo y recursos para evitar contratiempos. Los momentos de amargura deben quedarse atrás; busca tu felicidad. Las mejoras laborales y cambios en tus responsabilidades se aproximan.

Leo

Una amistad buscará compartir chismes contigo; escucha, pero no te involucres. Defiende tu respeto y no toleres hipocresías. Los problemas que te preocupan empezarán a solucionarse. No juzgues a las personas por su apariencia; en su lugar, busca conocerlas mejor y nutre nuevas amistades.

Los horóscopos de Nana Calistar para este jueves Pixabay

Virgo

Un viaje podría reencontrarte con familiares distantes. Cierra ciclos y no esperes por quienes se han ido. Completa cada proyecto que inicies para cumplir tus metas y sueños. A veces, la vida elimina a quienes ya no te aportan nada; no te aflijas por las amistades que se desvanecen.

Libra

En lo laboral, evita cambios precipitados; asegura algo mejor antes de dejar lo que tienes. Un amor del pasado podría volver y complicar las cosas. Enfrentarás una traición dolorosa que podría afectarte profundamente. Mantén tu paz y distancia de aquellos que solo buscan lastimarte.

Escorpio

Si estás soltero, aprende a valorarte más antes de buscar pareja. Enfréntate a desafíos que te hagan reflexionar sobre tus acciones. Evita pretender ser alguien que no eres por complacer a otros. Una persona fallecida te enviará una señal, lo que te ayudará a entender tus desafíos recientes.

Sagitario

Enfrentarás pruebas que te guiarán hacia la paz que buscas. Reflexiona sobre tu felicidad y las relaciones actuales. Deja que las cosas fluyan sin forzarlas, pues los tiempos perfectos llegarán naturalmente. Un viaje y reencuentros familiares fortalecerán tus lazos y perspectivas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, jueves 20 de junio UNSPLASH

Capricornio

Levántate de cualquier caída y aprende de cada experiencia, sin encariñarte con los obstáculos. Cambios significativos en tu vida personal y laboral te esperan, esto te brindará nuevas oportunidades. Aprende a tomar decisiones por ti mismo y no permitas que otros influyan demasiado en tu vida.

Acuario

Debes ser firme con quienes intentan dañar tu entorno y más amable con quienes te apoyan incondicionalmente. Un regreso inesperado aliviará las recientes dificultades. Evita conflictos familiares y no confíes demasiado en los demás. Un viaje familiar se aproxima y será revelador.

Piscis

Presta atención a cómo te expresas, ya que podrías causar malentendidos o conflictos. Reevalúa tus prioridades y asegúrate de cuidarte a ti mismo. Problemas de celos e infidelidades podrían surgir en tu relación. Es momento de fortalecer tus lazos amorosos y evitar la monotonía.

