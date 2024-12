El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 5 de diciembre

Si bien Nana Calistar no es una de las figuras más longevas en el campo de la astrología, pocas personas tienen una voz de tanto peso como el que ella logró ganar gracias a su particular y jocosa manera de compartir el secreto de las estrellas. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió que le espera a cada signo de cara a este jueves 5 de diciembre.

Aries

No descuides tu salud; podrías estar propenso a subir de peso. Un viaje podría cancelarse y recibirás noticias de un antiguo amor. Ten precaución con amistades que podrían causarte inconvenientes. Cuida tu alimentación y considera cambios positivos en tu estilo de vida para sentirte mejor.

Tauro

Disfrutas de estabilidad en tu salud, pero toma las cosas con calma para que todo fluya bien. Se presenta la posibilidad de un viaje con familia y amigos, y cambiarás tu actitud al reconocer la belleza de la vida. No te lamentes por lo que no se dio en el pasado; aprende de ello y persigue esas metas pendientes. Busca oportunidades en el ámbito laboral o de negocios, estás en una etapa favorable para cumplir tus deseos.

Géminis

Tendrás buena suerte y posibles reuniones familiares. Elimina de tu vida a quienes te causan problemas y te impiden avanzar. Agradece lo que tienes y lo que has logrado; la gratitud atraerá energías positivas.

Los horóscopos de Nana Calistar para este jueves 5 de diciembre UNSPLASH

Cáncer

Cuida tu alimentación para prevenir malestares estomacales. Si estás soltero, podrías conocer a alguien a través de redes sociales; toma las cosas con calma y date a respetar. Reflexiona sobre tu pasado y reconoce cuánto has avanzado para no repetir errores.

Leo

Ten cuidado con personas que podrían causarte problemas en tus relaciones. Un viaje planeado está por materializarse; aprovecha el tiempo con tus seres queridos. Aprende a decir “no” y evita querer resolver los problemas de todos antes que los tuyos. Si tienes pareja, sé sincero y evita situaciones que puedan generar conflictos. Presta atención a tu salud y cuídate.

Virgo

No te obsesiones con quien no muestra interés; sigue adelante y valora tus opciones. No permitas que la falta de motivación afecte tus proyectos; persevera y verás resultados. En el trabajo, si enfrentas dificultades, comunica tus preocupaciones y busca soluciones.

Las predicciones astrales de Nana Calistar guían sus horóscopos para este jueves 5 de diciembre La Opinión

Libra

A medida que busques oportunidades, encontrarás lo que deseas. Si los celos afectan tu relación, trabaja en la confianza mutua y dedica más tiempo a tu pareja. Podrías sentirte desorientado en ciertos momentos; conecta tu corazón y mente al tomar decisiones.

Escorpio

Cuando necesites hablar, acércate a personas de confianza. Evita amistades que puedan usar tu información en tu contra. Aprovecha esta buena racha para enfocarte en tus planes y cuidar de ti. No prestes atención a quienes buscan afectarte; mantén la calma y sigue adelante.

Sagitario

No mendigues cariño; valora tu amor propio y fortalece tu autoestima. Cuida tu salud, especialmente si sientes molestias estomacales. Un nuevo amor podría surgir pronto; mantén una mente abierta y aprovecha las oportunidades que se presenten.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, jueves 5 de diciembre UNSPLASH

Capricornio

Recuerda que no necesitas mendigar amor o atención. Si tienes pareja, es posible que haya malentendidos; comunícate abiertamente para resolverlos. Trabaja en tus metas actuales y busca recursos para realizarlas.

Acuario

No idealices a quienes no lo merecen y mantente atento a posibles accidentes o caídas. En el trabajo, expresa tus ideas y busca oportunidades de crecimiento; el esfuerzo será recompensado. Si tienes pareja, presta atención a la influencia de amistades en la relación y fortalece la comunicación.

Piscis

Ten cuidado con decisiones impulsivas que puedan afectarte. Utiliza tu carácter para establecer límites y no permitas que otros se aprovechen de ti. En el ámbito laboral, considera cuidadosamente las decisiones que tomes para evitar arrepentimientos.