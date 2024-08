El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 5 de agosto

Escuchar

Aunque lleva poco tiempo en el mundo de la astrología y las predicciones, pocas figuras son tan seguidas como Nana Calistar, quien gracias a sus adivinaciones certeras logró ganarse el cariño de millones de personas a lo largo del globo. Hoy, la pitonisa compartió en sus redes sociales qué le espera a cada signo en este lunes 5 de agosto.

Aries

Llega un momento para aprender a amar correctamente, sin condiciones absurdas. Presta atención a la reciprocidad en tus relaciones: recibe y da a partes iguales. Alguien cercano te piensa y pronto hará un movimiento significativo hacia ti. Priorízate y permite que los demás asuman las consecuencias de sus actos.

Tauro

Es crucial que cierres ciclos con personas que te han decepcionado. Alimentar esperanzas vanas solo prolongará tu sufrimiento. Este es un momento para enfocarte en tus sueños y metas, ya que estás cerca de alcanzarlos. En el amor, prepárate para enfrentar desafíos sin que estos perturben tu paz.

Géminis

Aprende a valorarte y no mendigar afecto; ser firme te ayudará a alcanzar tus metas. Ten cuidado con aquellos que se disfrazan de amigos pero te envidian. Atraviesas un período complicado, pero con el tiempo, verás que las decisiones tomadas fueron las correctas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, lunes 5 de agosto UNSPLASH

Cáncer

Maneja con cuidado tus interacciones con los seres queridos para evitar herir susceptibilidades. Un viaje internacional se vislumbra en tu futuro; disfrútalo al máximo. Si aún estás soltero, considera que tu carácter fuerte podría ser el motivo.

Leo

Ha llegado el momento de materializar tus planes e ideas, lo que pronto se reflejará en beneficios económicos. Sorprende a la vida con un cambio de perspectiva y prepárate para algunos eventos no tan positivos que están por manifestarse.

Virgo

Enfrenta esos problemas que te roban el sueño; es hora de actuar decisivamente. Considera iniciar un negocio relacionado con la alimentación, pero elige a tus socios sabiamente para evitar traiciones.

Las cartas de Nana Calistar iluminan el camino de los astros para esta jornada Yahoo.com

Libra

Se avecinan días de cambios, especialmente en el amor si actualmente estás soltero. Líbrate de personas que han abusado de tu bondad. Tu dominio sobre la vida se intensificará, pero evita desquitarte con inocentes. Deja de pensar en quien se fue y comienza a valorar y creer en ti mismo.

Escorpio

Prepárate para cambios significativos que traerán paz y estabilidad a tu vida. Vigila tu salud, especialmente tus órganos internos, y mantente al día con chequeos médicos. Ten cuidado con personas de Leo, Aries y Libra, ya que sus comentarios podrían involucrarte en conflictos.

Sagitario

Es crucial que hagas las paces con tu pasado para proteger tu presente y futuro. Nuevos amores y actitudes renovadas marcarán un período de éxito en negocios. Si estás en una relación, controla tus celos y evita manipulaciones.

Los horóscopos de Nana Calistar para este lunes 5 de agosto UNSPLASH

Capricornio

Modera tu temperamento para no herir a los inocentes. Asume responsabilidad por tus acciones y establece límites claros con quienes te rodean. La vida debe tomarse con ligereza, así que no te angusties por lo que no ha sucedido.

Acuario

Recientes errores te han costado caro, pero el presente es tu oportunidad para enmendar el camino. Elimina de tu vida a aquellos que solo buscan aprovecharse de ti. Reflexiona sobre quienes deseas que regresen a tu vida. Cuida tu estilo de vida para evitar problemas futuros.

Piscis

Confía en tu capacidad para alcanzar tus metas porque una nueva oportunidad en negocios está por llegar. La justicia de la vida garantiza que cada quien reciba lo que merece en su momento. Prepárate para cambios laborales que serán altamente beneficiosos para tu desarrollo.

LA NACION