Quién se va de Gran Hermano este domingo 6 de abril, según las encuestas

El pasado jueves por la noche se conoció la nueva placa de nominados de Gran Hermano (Telefe), la cual quedó conformada por Lourdes Ciccarone, Juan Pablo de Vigili, Lucía Patrone, Sandra Priore, Claudio Di Lorenzo, Katia Fenocchio y Martina Pereyra. En esta oportunidad, el voto será positivo, por lo que aquel jugador con menos apoyo del público quedará afuera del certamen. Aunque las aguas se encuentran muy divididas, el público ya eligió a través de distintos sondeos en redes sociales quién es el hermanito que deberá abandonar la casa más famosa del país el próximo domingo 6 de abril.

Según la encuesta realizada por Gastón Trezeguet en su cuenta personal de X, los jugadores con más votos para abandonar el juego son: Katia con un 49,5%, seguida de Claudio con el 23,1%, Lucía con el 17,9% y por último están Lourdes, Juan Pablo, Sandra y Martina con el 9,1%.

Así quedó la encuesta realizada por Gastón Trezeguet en X Foto: X

Por otra parte, Federico Bongiorno, panelista de LAM (América TV) y especialista en Gran Hermano, utilizó su canal de Instagram para presentar otra encuesta más reñida entre los jugadores que se encuentran en la cuerda floja. En este sondeo, Martina se posicionó como la más apoyada por el público, con 8000 votos, mientras que la definición estaría entre Katia (con 1800) y Sandra (con 1600), quienes podrían abandonar el juego próximamente.

La encuesta que realizó Fefe Bongiorno sobre Gran Hermano (Foto: Instagram @fefebongiorno)

La fuerte pelea de Ulises y Eugenia en plena gala de nominación

Quienes esta semana ya se aseguraron su permanencia por el apoyo de los televidentes fueron Eugenia Ruíz, Chiara Mancuso, Selva Pérez, Luz Tito, Santiago ‘Tato’ Algorta, Ulises Apóstolo y Catalina Gorostidi, los cuales son considerados los jugadores más fuertes del reality por sus historias, peleas constantes y tácticas de juego. Sin embargo, aunque esta debía ser una noticia alentadora para los siete salvados, se transformó en una despiadada guerra entre dos de ellos: Ulises y Eugenia.

Todo comenzó cuando el joven cordobés aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus fans el acompañamiento. "Gracias de verdad a mi Córdoba, como siempre digo, que me la conozco entera, sé que el norte y el sur también. También los otros pueblos del interior, los entrerrianos, los tucumanos, también saben que tienen un representante del interior acá. Ulises va a seguir en la casa de Gran Hermano, con la lengua filosa, como siempre, porque no me callo nada“, dijo, sin olvidar sus raíces.

Fue en ese mismo instante que Eugenia no pudo ocultar su incomodidad y Santiago del Moro le consultó: "¿Cómo te sentís, Euge?“. Ante esto, la hermanita respondió: ”Ulises habla de Tucumán… y Tucumán es mío“. Eso generó una batalla entre los ”representantes” de las provincias argentinas.

“Pero, ¿cuál es tu tierra Euge? Si hace 10 años vivís en Recoleta. Podés tener la tonada, pero lo que te falta es todo lo de provinciana, por ejemplo, los códigos”, le reprochó con crudeza Ulises. “Él se cree que el único contenido que da él es el que sirve, pero hoy Tato bailó mejor, y le chorrea la envidia por Tato”, lanzó la mujer, en alusión a la presentación de Santiago Algorta. Sin lugar a dudas, esto dejó un clima muy tenso en la casa, que cada vez muestra más complicada la convivencia.