El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 12 de noviembre

Una de las figuras más reconocidas en el campo de la astrología latinoamericana de los últimos años es Nana Calistar, quien gracias a su particular manera de compartir qué dicen las estrellas se ganó el clamor de miles de seguidores en todo el continente. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo de cara a este martes 12 de noviembre.

Aries

El amor estará presente en tu vida, pero podrías elegir a la persona equivocada; sigue a tu corazón y no solo te guíes por las apariencias. Una amistad podría enfrentar un problema por excesos, pero saldrá adelante. Es tiempo de renovarte, cerrar ciclos y enfocarte en tus sueños; cuida tu salud para evitar accidentes o caídas.

Tauro

Si tienes pareja, fortalece la relación, ya que podrían existir personas interesadas en ella. En el amor, hay posibilidades de concretar algo serio; no seas tan exigente al conocer a alguien nuevo. Llegará dinero extra que sabrás aprovechar; también recibirás noticias que te traerán alegría.

Géminis

Inicias una nueva etapa llena de oportunidades; aprovecha al máximo y deja de buscar cariño donde no te lo dan. Podrías recibir ofertas de trabajo o estudios que te interesarán; sé proactivo para no dejarlas pasar. Evita las energías negativas y no permitas que te afecten noticias que puedan alterarte.

Los horóscopos de Nana Calistar para esta jornada de martes Pixabay

Cáncer

En el trabajo, podrían surgir envidias; mantén la calma y no permitas que te afecten. Controla tus gastos y evita compras innecesarias. No dejes que personas del pasado afecten tu presente; establece límites y protege tu bienestar.

Leo

A veces te culpas por cosas que no te corresponden; deja que cada quien asuma sus responsabilidades. Dedica más tiempo a tu familia, no todo es trabajo. Es momento de enfocarte en el presente y dejar atrás el pasado; podrías reencontrarte con alguien y notar cómo han cambiado las cosas.

Virgo

Es tiempo de tomar las riendas y alejarte de quienes no aportan positivamente a tu vida. No te menosprecies ni te compares; confía en tus capacidades. En el trabajo, mantente al margen de conflictos y evita discusiones con superiores. Cuida tu alimentación para mantener una buena salud.

Las predicciones astrales de Nana Calistar guían sus horóscopos La Opinión

Libra

Prioriza tu bienestar y cuida más de ti mismo. Tienes oportunidades de mejorar tu físico, pero evita caer en tentaciones alimenticias. Se avecinan cambios que te harán madurar y alejarte de personas que no te aportan. En el amor, podrías iniciar una relación duradera; presta atención a tus sueños, podrían revelar información importante. Valora a tu familia y dedica más tiempo a ellos; son tu mayor tesoro.

Escorpio

La familia será protagonista por un evento que los reunirá. Si tienes pareja, evita traer problemas del pasado que puedan afectarla. Cuídate de accidentes o golpes, especialmente en el trabajo; una oportunidad de viaje se presenta, disfrútala.

Sagitario

Vive el presente y disfruta cada día como si fuera el último. Cuida tu salud con buena alimentación y ejercicio. Evalúa tus amistades; algunas podrían no ser sinceras contigo. Reflexiona sobre tus logros y el camino recorrido; valora lo que has conseguido.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, martes 12 de noviembre UNSPLASH

Capricornio

Recibirás noticias de personas del pasado que te harán reflexionar. Cuida de tu familia y protégete de personas envidiosas. En el amor, podrías iniciar una relación con alguien cercano; presta atención a las oportunidades que surgen.

Acuario

Cuida tu alimentación para evitar problemas de salud como gastritis o colitis. No permitas que comentarios negativos te afecten; aprende de las dificultades y sigue adelante. Un embarazo en la familia traerá alegría y bendiciones.

Piscis

Es momento de empezar de nuevo y dejar que la vida te sorprenda. Define tus amistades y aclara malentendidos. En el amor, si has enfrentado dificultades, pronto verás mejoras. Acepta y valora quién eres; no cambies por complacer a otros y cuida tu salud para estar en equilibrio.