Nueva agresión de Javier Milei contra Joaquín Morales Solá

En un nuevo ataque a la prensa y, en específico, a un periodista de LA NACION, el presidente Javier Milei agredió este jueves a Joaquín Morales Solá. Haciendo referencia al programa que el periodista condujo este miércoles por la noche por LN+ y -en principio sin nombrarlo- el primer mandatario lo tildó de ser “un imbécil que con su pluma envenena a los argentinos”.

“Había osado escribir que yo me rodeaba de mediocres para poder brillar. Encima, anoche se lo ha visto mentir de modo descarado con el tema de las retenciones (por suerte tenía en frente a alguien serio y le paró el carro), mientras defendía al poeta que no distingue la ficción de la realidad”, remarcó Milei en un posteo de su cuenta de X. El Presidente y sus asesores rentados elevaron en los últimos días sus ataques a los periodistas, a los que insulta y acusa de mentir.

Y siguió: “Respecto a su editorial, es un canto a la disonancia cognitiva, a la ignorancia y a la estupidez total (salvo que esté operando)“.

Desperté a la mañana y encontré un mensaje de @JoseLuisDazaAR en el que me cuenta que el Premio Nobel de Economía Robert Merton lo invita a dar una conferencia en el MIT a la luz de las interacciones entre el plano económico y financiero de nuestro programa de estabilización.… pic.twitter.com/S0gZtWihfQ — Javier Milei (@JMilei) April 17, 2025

Minutos después, como ocurre siempre en este tipo de ataques presidenciales, las agresiones continuaron con varios de sus asesores más cercanos. Agustín Laje publicó un mensaje en el que citó el recorte de Morales Solá y lo describió como “diez minutos de victimismo, defensa corporativa y sensiblería”, seguido de un punteo sobre cuáles eran los temas en los que difería con el periodista.

A esto, el Presidente añadió: “Tremenda masterclass del gran Agustín Laje. A muchos sicarios con micrófonos les vendría bien leer el posteo. Aunque, a veces, cuesta diferenciar, dada la baja calidad de los argumentos de estos periodistas, si ello se debe a su déficit de IQ y/o a que son operadores“.

TREMENDA MASTERCLASS del gran @AgustinLaje ...!!!

Muchos sicarios con micrófonos les vendría bien leer el posteo. Aunque, a veces, cuesta diferenciar, dada la baja calidad de los argumentos de estos periodistas, si ello se debe a su déficit de IQ y/o que son operadores.

CIAO! https://t.co/9JTxXU8mS1 — Javier Milei (@JMilei) April 17, 2025

En otro posteo, también en la red social X, Milei compartió un recorte del programa de LN+ que subió Santiago Oría, el cineasta personal de Milei que ataca a los “mandriles” en redes sociales: “Aquí el profesor Juan Carlos de Pablo desenmascarando al operador mentiroso farsante de Joaquín Morales Solá. Lo acomodó por mentir sobre mis palabras y sobre los hechos. ¿Pedirá perdón por mentir y tratar de ensuciar o dejará de lado la situación probando ser una basura?“.

Aquí el Profesor Juan Carlos de Pablo desenmascarando al operador metiroso farsante de Joaquín Morales Solá. Lo acomodó por mentir sobre mis palabras y sobre los hechos.

¿Pedirá perdón por mentir y tratar de ensuciar o dejará de lado la situación probando ser una basura?

CIAO! https://t.co/2oeYJtJbXV — Javier Milei (@JMilei) April 17, 2025

En uno de sus últimos posteos en su perfil se puede ver un video publicado por una cuenta libertaria que habla sobre la "militancia del periodismo a [Sergio] Massa" y que acusa a la prensa de seguir “mintiendo, operando, tergiversando”. “Interesante posteo. En especial el video”, consideró Milei.

INTERESANTE POSTEO

En especial el video...!!!

VLLC! https://t.co/3tTNlflZdG — Javier Milei (@JMilei) April 17, 2025

Finalmente, compartió otro mensaje de una cuenta afín al Gobierno, pero en este caso en contra del periodista Carlos Pagni, columnista de LA NACION y conductor de Odisea Argentina en LN+.

“Una vez más y como de costumbre, el mentiroso, operador serial y arquitecto del caos de Pagni, en conjunto con el diario LA NACION, intentan meter miedo e incertidumbre en los argentinos del bien. Los micrófonos ensobrados desean que la Argentina no vuelva a ser grande nuevamente”, dice el posteo, que cita el análisis publicado por el periodista este miércoles.

Otro de los mensajes que compartió Milei contra periodistas de LA NACION. X

Agresiones previas

Este último mensaje retoma una de las últimas agresiones del Presidente hacia Pagni. En los últimos días, durante una entrevista con un canal de streaming, Milei aseguró que tiene a gente “mintiendo, diciendo todo tipo de estupideces y envenenando la vida a la gente” y ejemplificó: “Como el señor Carlos Pagni, que opera para que haya una devaluación. Le importa tres belines que millones de argentinos caigan en la pobreza con tal de seguir cobrando el sobre de su jefe, un industrial importante”.

En esa misma conversación, el jefe de Estado también atacó a otros columnistas de LA NACION, a quienes trató de “mentirosos”. Uno de ellos fue Jorge Fernández Díaz: “¿A vos te parece que el impresentable, mentiroso, repugnante de Fernández Díaz sale a decir que somos unos improvisados cuando ya lo teníamos diseñado en agosto? No es el único. Te puedo nombrar varios. Estoy dispuesto a guantearme todo el tiempo. ¿Vos me querés pegar? Si me venías a pegar y te contesto, bancatela“.

“Hace cinco años que me pegan todo el tiempo. Ya sé cómo funciona. Dedicados a los imbéciles que decían lo de la fotito: para [Alfredo] Leuco, Pagni, Fernández Díaz, que decían ‘se fue a Estados Unidos a mendigarle una foto a Trump y no la tuvo’. Fue un día que el mercado estuvo bastante complicado, Trump tenía que salir a las 14 y salió a las 18. Llegó a Florida y tenía el helicóptero roto; llegó a Mar-a-lago a las 22:50. Estos imbéciles diciendo que fui a buscar una foto y no la conseguí. Eso era lo importante y estos imbéciles, con déficit de coeficiente intelectual, diciendo ‘la foto, la foto, la foto’”, criticó también.

LA NACION