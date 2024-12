El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 3 de diciembre

Una de las figuras que más creció en el mundo de la astrología durante los últimos años fue la de Nana Calistar, quien gracias a su particular y jocosa manera de contar el designio de las estrellas logró ganar miles de seguidores en todo el continente americano. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo de cara a este martes 3 de diciembre.

Aries

Si tienes pareja, es buen momento para convivir más con familia y amigos. Podrían surgir cambios en el trabajo o mejoras económicas. No permitas que comentarios o chismes afecten tu felicidad; mantén la inteligencia antes de reaccionar.

Tauro

Pronto entenderás el porqué de muchas situaciones; sé paciente. Alguien cercano siente atracción por ti; si te interesa, considera avanzar. Ten cuidado con viajes repentinos que podrían no salir como esperas.

Géminis

Si tu relación ha cambiado, es hora de dialogar y renovar la rutina. Aprende a decir “no” y prioriza tus asuntos antes de resolver los de otros. Se concretan sueños y un ingreso extra te ayudará con deudas.

Los horóscopos de Nana Calistar para este martes 3 de diciembre UNSPLASH

Cáncer

Evita involucrarte en chismes y no juzgues a otros para no ser juzgado. Aprovecha las oportunidades laborales que se presentan. Un viaje y la realización de un sueño están en camino. Cuida tus palabras para evitar indiscreciones y analiza bien tus decisiones antes de tomarlas.

Leo

Deja atrás temores del pasado y evita volver a situaciones que te hicieron sufrir. Si tienes pareja, manejen juntos los conflictos por celos o desconfianza. No esperes demasiado de otros y enfócate en tus propias metas. Cuida tus finanzas y salud.

Virgo

Nuevos amores llegan y te desprendes de lo que ya dolió. No te afectes por chismes de terceros y vive el presente sin complicaciones. Podrías recibir noticias que te den esperanza para cumplir un sueño. Administra bien tus finanzas y evita gastos innecesarios que puedan afectar tu economía.

Las predicciones astrales de Nana Calistar guían sus horóscopos La Opinión

Libra

Tus sentimientos sinceros podrían ser aprovechados por otros; sé cauteloso. Esfuérzate por conquistar a quien te interesa y valora lo que tienes. No permitas que otros te hagan sentir menos y aléjate de quienes no te aportan.

Escorpio

No pienses que el amor no es para ti; pronto podrías encontrarlo. Una amistad te buscará para compartir confidencias. Si aparece alguien nuevo en tu vida, sé inteligente al manejar la situación. Cuida tus relaciones familiares y evita conflictos por tu carácter fuerte.

Sagitario

Cuida tu alimentación y bienestar físico. No temas enamorarte de nuevo; si tuviste malas experiencias, date otra oportunidad. Momentos familiares agradables se acercan, y es buen momento para alejarte de personas que no te aportan.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, martes 3 de diciembre UNSPLASH

Capricornio

Evita retomar relaciones del pasado que no te benefician. Controla tu carácter para no herir a quienes te importan. Se avecinan oportunidades laborales y un viaje que disfrutarás. No te desanimes ante desafíos; mantén la confianza en tus proyectos y cuida tu salud.

Acuario

Posibles ofertas de trabajo o ingresos extra están en camino. Aléjate de comentarios negativos y no permitas que otros te afecten. Si tu relación se ha enfriado, innova y renueva la chispa. Evita relaciones prohibidas y maneja con cuidado tus finanzas y trámites pendientes.

Piscis

Desconfía de personas que solo te buscan por interés. Enfócate en tus objetivos y no permitas que críticas te detengan. Nuevas amistades llegarán y podrían convertirse en vínculos fuertes. Si alguien te interesa, avanza con calma y evita apresurarte; el éxito está en tu camino.