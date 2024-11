El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 13 de noviembre

Si bien no lleva muchos años en el mundo de la astrología, una de las figuras más importantes es la de Nana Calistar, quien logró ganarse el cariño de millones de seguidores gracias a su particular manera de compartir el secreto de las estrellas. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo en este miércoles 13 de noviembre.

Aries

Es momento de aprender de experiencias pasadas y evitar repetir errores con ex parejas. No mendigues amor ni atención de quien no lo merece; si alguien no muestra interés en ti, no pierdas más tiempo. Ten cuidado al perdonar infidelidades, podrían repetirse.

Tauro

Una persona del pasado podría regresar y causar problemas con comentarios malintencionados. Es hora de luchar por tus sueños sin dejar que nada te detenga. Ten precaución con compras grandes que puedan generar deudas.

Géminis

La comunicación con tu pareja será clave para resolver diferencias. Si deseas recuperar una amistad perdida, haz lo posible por arreglar las cosas. Se aproximan momentos de amor y mejoras económicas; administra bien tus gastos.

Las predicciones astrales de Nana Calistar guían sus horóscopos La Opinión

Cáncer

No permitas que personas del pasado interfieran en tu presente; es necesario alejarlas para mantener tu paz. Evita que nadie robe tu tranquilidad ni te afecte con comentarios negativos. Controla los celos y la desconfianza en tus relaciones; si no confías en tu pareja, evalúa si vale la pena continuar.

Leo

Es hora de fortalecerte y enfocarte en lo que te hace feliz. Aunque eres sincero, ten cuidado con tus críticas para evitar conflictos. Aprovecha las oportunidades en el amor y en lo económico que se presentarán.

Virgo

Cambia tu actitud hacia quienes no valoran tu ayuda; no merecen tu energía. Pronto recibirás noticias que traerán calma a tu vida sentimental. No te dejes influenciar por lo que otros digan y sigue adelante. Aprende a ser independiente y evita involucrarte en problemas ajenos.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, miércoles 13 de noviembre UNSPLASH

Libra

Evita relaciones prohibidas que solo complicarán tu vida. Si has sido rechazado, es momento de empezar de nuevo y dejar atrás lo que no te aporta. No tomes a pecho las críticas y aprende de las experiencias.

Escorpio

Se aproximan buenos momentos, pero sé prudente para evitar errores. Cuida tu salud, especialmente piernas y manos, y evita involucrarte con amores pasajeros que solo buscan aprovecharse. Es tiempo de reflexionar y dejar atrás el pasado que te afecta.

Sagitario

No te dejes influenciar por chismes que puedan perjudicarte. Si te sientes melancólico por personas del pasado, es momento de cerrar ciclos y seguir adelante. Cuida tus finanzas, ya que podrías enfrentar problemas económicos.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, miércoles 13 de noviembre UNSPLASH

Capricornio

El amor comenzará a fluir en tu vida; disfrútalo y confía en ti mismo. Cuida tus relaciones y no descuides el área sentimental. Es un buen momento para perseguir tus metas y objetivos, están más cerca de lo que crees.

Acuario

No permitas que tu pareja te manipule; establece límites claros. Se avecinan días donde el amor y la posibilidad de un embarazo estarán presentes. Disfruta de viajes y evita involucrarte en chismes familiares.

Piscis

Es momento de dejar atrás lamentaciones y enfocarte en ser feliz. Aprende a decir “no” y no estés siempre disponible para todos. Si tienes un negocio en mente, ten cuidado con quienes quieran involucrarse. Deja ir amores del pasado que solo traen problemas.