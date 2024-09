El horóscopo de Walter Mercado hoy: qué deparan los astros este martes 24 de septiembre

Si bien Walter Mercado falleció hace casi cinco años su legado continúa vivo en sus seguidores, quienes recuerdan con cariño sus predicciones y rituales, así como sus programas televisivos que supieron cautivar el corazón de miles de personas en Latinoamérica. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, continuó con su misión y publicó en su columna de El Nuevo Herald, qué le espera a cada signo de cara a este martes 24 de septiembre.

ARIES

Hoy será un día en que valdrá la pena tomar la iniciativa en todo y arriesgarte. Une esfuerzo con esa persona que te ofrece una oportunidad de negocio difícil de rechazar. Trabajo y diversión se combinan ahora.

TAURO

Vive el momento actual, el presente y te evitarás muchas frustraciones. No intervengas en la vida de otras personas a menos que sea una emergencia. No pongas tu fe en donde no hay luz. Únete a personas alegres, sensibles e inteligentes como tú.

GÉMINIS

Camina tu propia ruta sin importar las críticas. Valórate para que te valoren y para que te respeten. Limpia tu mente de prejuicios y fortalécete como nunca en el aspecto espiritual. Haz buen uso de tu palabra.

CÁNCER

Lo divino, lo espiritual está a tu lado. Nada ni nadie podrá dañarte, afectarte o sacarte de tu centro ya que te encuentras ahora muy seguro de ti mismo. Toma el tiempo necesario para todo. Que no haya prisa en tu vida. Relájate, descansa lo más posible y disfruta de esos pequeños detalles que hacen la vida más sabrosa.

LEO

Te encuentras ahora en control de tus finanzas y con un buen uso de tu dinero. Tú bien sabes que con un poco más de esfuerzo lograrás la meta que te has trazado. Tu comunicación se favorece por lo cual deberás exigir aquello que te mereces y que con trabajo te has ganado.

VIRGO

Evita las personas chismosas y controla tu exagerada impulsividad. Hoy será uno de esos días en que sin darte cuenta te inclinarás a darle más importancia de lo debido a todo. Cuídate de caer en exageraciones, especialmente al expresarte.

LIBRA

Surgen complicaciones en tu área de trabajo por lo cual debes estar muy pendiente de todo lo que ocurre a tu alrededor. Las actividades que lleves a cabo en la tranquilidad de tu hogar serán las mejores y las más seguras.

ESCORPIO

Excelente día para liberar tu creatividad y echar a un lado todos los complejos. Atrévete a explorar nuevas posibilidades de progreso. Es tiempo de manifestar tus talentos dormidos y poner en marcha tu brillante imaginación.

SAGITARIO

Valoriza tu tiempo ya que el mismo es oro. Muchas veces por estar en donde no debes, no puedes cumplir con tus responsabilidades inmediatas. Cuida de tu salud física y emocional. Fortalece tu espíritu para que puedas hacerles frente a las tentaciones que afectan tu salud. Apacigua un poco tu ritmo de vida, toma las cosas con calma.

CAPRICORNIO

Tus problemas son menos graves de lo que imaginas. Te llegó el momento de pensar seriamente en ti, en tu futuro. Sé más práctico en cuanto a tus decisiones y proponte terminar todo proyecto.

ACUARIO

Tu situación económica sufrirá ahora cambios sorpresivos, pero también muy favorables. Expresa tus necesidades y pide ayuda cuando lo consideres necesario. Vence la timidez y a decir lo que sientes. Reclama aquello que te deben.

PISCIS

Pon tus tareas y obligaciones en orden de prioridad. No te olvides de aquellos que dependen moral y económicamente de ti. Aclara dudas en todo lo referente a asuntos legales. Envuélvete en todo aquello que te afecte directamente y búscales solución a tus problemas.

