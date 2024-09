El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 30 de septiembre

En el mundo de la astrología, una de las figuras más legendarias es la de Walter Mercado, quien a pesar de haber fallecido hace casi cinco años, todavía continúa vivo en la memoria de sus fanáticos, quienes recuerdan con cariño sus apariciones en los diferentes medios de comunicación y sus predicciones. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, retomó su legado y compartió hoy en su columna de El Nuevo Herald qué le espera a cada signo de cara a este lunes 30 de septiembre.

ARIES

Los planetas te impulsan a cumplir con las promesas que te has hecho a ti mismo. Es el momento de retomar esa dieta o régimen que habías dejado de lado. La perseverancia será tu mejor aliada para recuperar el tiempo perdido y eliminar esos kilos de más. Sé constante en todos tus empeños.

TAURO

Un familiar cercano te sorprenderá con una petición inesperada. Recuerda que tienes todo el derecho de decir no sin sentirte culpable por ello. Defiende tus logros y lo que has trabajado duro por mantener, y no permitas que nadie te haga sentir menos por tus decisiones.

GÉMINIS

Necesitas un descanso físico y emocional. Desconéctate de tus responsabilidades aunque sea por unas horas. Acepta esa invitación para unos días de retiro y descanso espiritual que te ofrece una persona conocida. Será una excelente oportunidad para reencontrarte contigo mismo.

CÁNCER

La convivencia cercana con familiares genera tensiones, es momento de pedir espacio y establecer límites claros para evitar conflictos. No des opiniones donde no te las pidan y busca independizarte emocionalmente para mantener tu paz.

LEO

Hoy buscarás reconocimiento y te sentirás especialmente sensible a tu entorno. Modifica tu actitud orgullosa que a veces te impide expresarte libremente. Rompe las barreras emocionales y muestra tu verdadera esencia, única y especial.

VIRGO

La energía de los planetas te motiva a explorar nuevos lugares donde podrías establecerte. Aprovecha la disposición de un familiar que se ofrece a ayudarte. La suerte te favorece ahora, lo que te abre caminos que te llevarán a realizar tus sueños más anhelados.

LIBRA

Sé prudente con tus finanzas y no gastes más de lo que puedes. Evalúa cuidadosamente las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Toma tus propias decisiones y elige conscientemente a las personas que deseas tener a tu lado.

ESCORPIO

No dejes que pequeñas dolencias te impidan salir y disfrutar de la vida. Dale una oportunidad a la alegría y verás cómo te recuperas milagrosamente tanto física como emocionalmente. Escucha los consejos de quienes desean verte feliz y síguelos fielmente.

SAGITARIO

Dirige tus frustraciones hacia actividades constructivas. Aunque hoy no recibirás mucha ayuda estelar, encontrarás la manera de avanzar en tus proyectos. Da forma a tus ideas y pon en marcha los planes creativos que has considerado.

CAPRICORNIO

Tu buen humor y personalidad alegre serán tus mejores herramientas hoy. Después de superar días complicados, te sientes renovado y listo para enfrentar cualquier desafío, especialmente en el ámbito sentimental. Este es tu momento de brillar y conquistar.

ACUARIO

Las bendiciones de alguien que te aprecia empiezan a dar frutos. Podrías recibir noticias de un nuevo empleo o un ascenso. Tu esfuerzo y dedicación serán reconocidos y valorados, lo que te llevará a obtener recompensas en tu ambiente laboral.

PISCIS

Es un buen momento para ampliar tu círculo social. Prepárate para salir y conocer gente nueva. Vístete bien y diviértete como se debe. La energía de los planetas favorece las actividades sociales, así que no pospongas más esos planes.

