El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 30 de julio

Aunque Walter Mercado abandonó el plano físico hace más de 4 años su memoria permanece viva en sus seguidores, quienes recuerdan sus especiales televisivos así como también sus predicciones certeras y su presencia única. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, tomó su manto y compartió hoy en su columna de El Nuevo Herald qué le esperará a cada signo en este martes 30 de julio.

ARIES

Es hora de que tomes el control y realices esos cambios que has considerado para tu vida. Las estrellas te favorecen hoy para explorar, innovar y crear. Busca nuevas alternativas en tu campo laboral o profesional y haz los ajustes necesarios para mejorar lo que no te satisface.

TAURO

Concéntrate en cultivar tu espíritu para disfrutar de la paz espiritual que has deseado. Mantén tus pensamientos, sueños y deseos libres de negatividades. Hoy, dedícate más a ti mismo y no te detengas en el tiempo. Crea caminos que te lleven directamente a la felicidad.

GÉMINIS

Deja que tus pensamientos reflejen la divinidad dentro de ti. Evita comprometerte en situaciones que no puedas sostener o que ocupen demasiado de tu tiempo. Es esencial que reserves momentos para ti, para así reconocer y corregir errores del pasado y lograr la estabilidad deseada.

CÁNCER

Tu energía mental está en su apogeo, lo que desata tu creatividad sin límites. Es un excelente momento para iniciar nuevos proyectos y exigir lo que nunca te has atrevido a pedir. Hoy es ideal para avanzar en todos esos pendientes.

LEO

Este es un periodo de crecimiento en experiencia y sabiduría para ti. Disfrutarás de los frutos de tu esfuerzo y entrarás en una nueva etapa de vida donde tendrás claridad sobre tus deseos y cómo dirigir tus energías para alcanzar el éxito.

VIRGO

Hoy encontrarás opiniones divididas: algunos estarán de acuerdo contigo y otros no. Concéntrate en lo que es correcto para ti y no te apresures. Lo que fue un éxito en el pasado podría no serlo ahora, por lo que es crucial adaptarte y cambiar.

LIBRA

Expresa al mundo tu creatividad y pensamientos positivos. No dejes espacio en tu vida para el miedo y retoma las resoluciones o promesas que te hiciste a ti mismo hace tiempo, pero que aún no has cumplido.

ESCORPIO

Pronto te darás cuenta de que vives en un mundo muy limitado. Deja atrás el pasado y haz espacio para tu futuro. Recuerda que el amor crece cuando se da libremente y no cuando se exige.

SAGITARIO

Elige tus amistades cuidadosamente y evita caer en trampas de manipulación. Si algo o alguien te molesta, no te quedes callado. Expresar tus verdades es crucial para evitar daños en tu vida personal y profesional.

CAPRICORNIO

Tu influencia será evidente. Actúa según tus principios y comparte tus éxitos con quienes te respetan y quieren. Busca la seguridad económica y la estabilidad emocional para sentirte plenamente satisfecho contigo mismo.

ACUARIO

Te enfrentarás a desafíos difíciles pero no imposibles de superar. Usa tu tacto, amor y sabiduría para triunfar. Hoy evita imponer tu opinión y respeta las diferentes perspectivas, especialmente si van en contra de la corriente.

PISCIS

Superarás obstáculos y ganarás importantes batallas en el ámbito laboral. Te esforzarás por estabilizar tu situación financiera de manera responsable y organizada, lo que iluminará los aspectos oscuros de tu vida para avanzar en cuestiones monetarias.

