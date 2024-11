El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 13 de noviembre

Si bien Walter Mercado falleció hace más de cinco años, su recuerdo sigue vivo en la memoria de sus seguidores, que rememoran con cariño sus predicciones especiales y sus reconocidos programas televisivos. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, retomó su legado y publicó hoy en su columna de El Nuevo Herald, qué le espera a cada signo en este miércoles 13 de noviembre.

ARIES

Tus proyectos y planes toman fuerza; es el momento de realizarlos. Las uniones, compromisos y matrimonios están favorecidos ahora. Lánzate sin miedo a conquistar aquello que tanto deseas. Implanta tus ideas innovadoras y transforma tu entorno de manera radical.

TAURO

Tu comunicación está en su mejor momento; úsala a tu favor. Tienes luz verde para tomar la iniciativa en asuntos de amor. No dejes pasar la oportunidad de acercarte a esa persona que hace vibrar tu corazón. Expresa tus sentimientos y fortalece ese vínculo especial.

GÉMINIS

Explora los tesoros que esconde tu corazón. Evita tomar decisiones precipitadas; considera que tus acciones afectan a quienes te aman. No te dejes llevar por lo material; recuerda que el dinero no lo es todo. No sacrifiques lo que realmente valoras por cosas superficiales.

CÁNCER

Extiende tu mano amiga y ayuda a quienes te necesitan. Tus consejos han sido de gran ayuda para otros. Siéntete orgulloso de tus logros personales, por pequeños que sean contribuyen a mejorar el mundo. Tu generosidad es valorada por quienes te rodean.

LEO

Personas dinámicas y productivas compartirán tus intereses y aportarán positividad a tu vida. Estás en disposición de expresar tu verdad en asuntos personales. Buscarás lo auténtico y real, al alinear tus acciones con tus valores más profundos. Aprovecha este momento para conectar.

VIRGO

Practica lo que predicas y recupera la paz mental que necesitas. Viaja, diviértete y sal de aquello que te paraliza; comienza una nueva aventura en tu vida. Deja de apoyar a quienes se aprovechan de ti. Permite que cada uno sea responsable de sus propias acciones.

LIBRA

El trabajo, estudios y negocios están brillantemente aspectados para ti. Aprovecha las oportunidades para progresar e incrementar tus ingresos. Algo que dabas por seguro podría desvanecerse, pero ahora tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Renueva tus esfuerzos con optimismo.

ESCORPIO

Un nuevo mundo se abre ante ti; aprender y asimilar lo que te interesa será más fácil. Algunas cosas se alejan para dar paso a lo nuevo y diferente. Tienes el poder de reparar tu vida y avanzar sin mirar atrás. Tus éxitos o fracasos dependen de tus decisiones.

SAGITARIO

Tu simpatía, generosidad y amabilidad aumentan. Tu buen humor estará en su máximo esplendor. Alguien del pasado reconocerá que su tiempo contigo ha terminado. Sé franco y expresa tus sentimientos; la honestidad te permitirá avanzar y cerrar ciclos.

CAPRICORNIO

Exprésate con sinceridad y pon fin a conflictos familiares por medio de la verdad, aunque pueda molestar a algunos. No ocultes información que pueda beneficiar a otros. Sé firme en tus decisiones y desarrolla paciencia; triunfarás donde antes no lo lograste.

ACUARIO

Tu vida sentimental toma un nuevo rumbo. Has aprendido de tus experiencias y será difícil que te engañen de nuevo. Te sentirás más unido a tu familia y emocionalmente estable. Tus problemas económicos comienzan a resolverse y la luz regresa a tu vida.

PISCIS

Es necesario ser más práctico y realista con respecto al dinero. Ordena tus pensamientos para organizar mejor tu vida. Actuar impulsivamente podría causarte pérdidas y descontrol. Haz todo lo posible por economizar y mantener tus finanzas en equilibrio.

