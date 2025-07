Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 28 al 31 de julio

El mes de julio de 2025 llega a su fin en una semana que tendrá muchos cambios y cierres de ciclos para todos los signos, según anticipó Mhoni Vidente. La astróloga cubana compartió sus últimas predicciones en su canal oficial de YouTube y reveló las fechas clave para toda la rueda zodiacal.

Las predicciones de Mhoni Vidente para todos los signos del zodíaco

Aries

La carta del Juicio advierte que pagarán deudas, sanarán las cosas que les hicieron daño en el pasado y sacarán de su vida a las personas que representan una carga energética.

Números de la suerte: 13, 14 y 35.

Tauro

La carta de El Ermitaño habla de luz y estabilidad. Cerrarán el mes con alegría y energía, se despedirán de todo aquello que ya no quieren en su vida y avanzarán hacia el triunfo y la felicidad.

Números de la suerte: 23, 24 y 29.

Géminis

La carta del Sol los invita a brillar, a seguir adelante y a rodearse de personas con energía positiva. Pagarán deudas y atraerán la abundancia y continuarán ejercitándose.

Números de la suerte: 10, 15 y 27.

Cáncer

La carta del As de Oros indica suerte en todos los sentidos, podrán sanar su economía, dejarán lo negativo atrás, resolverán sus trámites pendientes y se irán de viaje la próxima semana.

Números de la suerte: 21, 28 y 63.

La astróloga cubana Mhoni Vidente comparte sus predicciones para la última semana de julio de 2025 (YouTube/Mhoni Vidente)

Leo

La carta del Mago dice “pide que se te va a dar”, indica que terminan un mes con felicidad y comenzarán a moverse económicamente. Dejan atrás energías negativas y se enfocan en nuevos proyectos. Tendrán mucho trabajo, juntas laborales, contrataciones, etc.

Números de la suerte: 01, 26 y 40.

Virgo

La carta de La Templanza, del Arcángel Miguel, indica protección. La culminación de julio y el inicio de agosto puede ser maravillosa si arreglan todos sus trámites y los mantienen ordenados, y creen en ellos mismos.

Números de la suerte: 09, 20 y 32.

La astróloga Mhoni Vidente revela las predicciones del tarot para cada signo del zodíaco (Archivo)

Libra

La carta de La Estrella indica un buen cierre de mes, se les pide ser discretos y no prometer nada. Además, no deberán tomarse a pecho las declaraciones de los demás, deberán pedir un aumento y no dramatizar.

Números de la suerte: 02, 05 y 33.

Escorpio

La carta de El Loco habla de mucha suerte y dinero fácil. Podrían experimentar una semana de energías encontradas en las que la gente los tratará con indiferencia, pero no deben dramatizar ni hacer demasiado caso.

Números de la suerte: 08, 17 y 50.

Sagitario

La carta de La Torre indica cierres de ciclos y cambios positivos. Será una semana de mucho esfuerzo y trabajo. Deben relajarse, hacer ejercicio y distraerse para no experimentar problemas de estrés.

Números de la suerte: 07, 25 y 77.

Mhoni Vidente comparte la lectura del tarot para cada signo del zodíaco (Facebook/Mhoni Vidente)

Capricornio

La carta de La Rueda de la Fortuna habla de progreso, de un buen cierre de mes y de renovación. Serán reconocidos en el área laboral y se le presentarán oportunidades de crecimiento financiero. Se acerca el amor en signos compatibles como Aries, Tauro y Escorpio.

Números de la suerte: 11, 18 y 30.

Acuario

La carta de El Mundo indica que deberán continuar hacia adelante sin miedo, pues alcanzarán todos sus sueños. En el cierre de mes podrán saldar sus deudas cuando reciban un dinero extra. Deberán aprovechar la alineación de los astros para cambiar a un mejor empleo o posición laboral.

Números de la suerte: 04, 06 y 15.

Piscis

La carta del As de Bastos habla de poder, determinación y crecimiento. Cierran bien el mes y tienen una actitud positiva. Se deshacen de cosas que les hacían daño y se libran de chismes. Podrán seguir creciendo si son prudentes al hablar, ya que se encuentran en una era de evolución y tienen un gran potencial.

Números de la suerte: 08, 35 y 40.