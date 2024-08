El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 2 de agosto

Escuchar

A pesar de que Walter Mercado dejó nuestro mundo hace más de cuatro años, su legado perdura en el corazón de sus innumerables admiradores, quienes con afecto recuerdan sus numerosos programas y acertadas profecías. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, ha continuado su misión y reveló en su columna de El Nuevo Herald lo que depara a cada signo zodiacal para este viernes 2 de agosto.

ARIES

Mantén la mente clara y evita juzgar a las personas, ya que tus percepciones pueden no ser precisas. Abstente de participar en chismes y enfoca tu energía en concluir esos proyectos pendientes. Es esencial que no te involucres en problemas ajenos para mantener tu paz.

TAURO

Es crucial ser cauteloso con quien compartes tus secretos, pues no todos son dignos de confianza. Rompe con los lazos del pasado que no aportan nada positivo a tu vida. Es hora de dejar de sufrir por aquellos que no valoran tus sentimientos. Líbrate de penas y mira hacia adelante.

GÉMINIS

Hoy es un día favorable para la comunicación. Asegúrate de defender tus derechos y cambiar lo que no te satisface. Tu esfuerzo y dedicación recibirán el reconocimiento que mereces. Muchos prestarán atención a tus necesidades y tendrás suerte en los juegos de azar.

CÁNCER

Muestra consideración y amabilidad hacia todos, independientemente de las diferencias. Vivimos en un universo unido y es fundamental no adoptar posturas arrogantes. Hoy es un día para sembrar amor y paz, y proyectarse de manera positiva hacia los demás.

LEO

Ha llegado el momento de expresar tus verdades, especialmente si algo te molesta. No reprimas tus sentimientos, ya que esto podría afectar tu salud. Lucha por tu paz mental y recuerda que hay personas que dependen mucho de ti. Es esencial que mantengas tu bienestar.

VIRGO

Antes de actuar, define claramente tus deseos. Evita pedir cosas por capricho y sé auténtico, no lo que otros esperan de ti. Al ser fiel a ti mismo, alcanzarás grandes éxitos y la fortuna te acompañará en tus empeños.

LIBRA

Reflexiona sobre tus planes futuros y hallarás soluciones a los problemas actuales. Es vital que observes las cosas desde varias perspectivas y diversifiques tus intereses. Escucha los consejos de amigos de confianza y permítete cambiar, crecer y evolucionar.

ESCORPIO

Te atraen el lujo y los placeres costosos, y los astros favorecen el inicio de una nueva relación amorosa. Aprenderás de errores pasados y los corregirás para alcanzar la estabilidad y felicidad que deseas. La experiencia será tu guía en este proceso.

SAGITARIO

Nutre tu fe a través de la oración y la conexión espiritual. Confía en que no estás solo y que contarás con el apoyo de personas valiosas que enriquecerán tu vida. Hoy, las vibraciones positivas te impulsarán hacia el éxito en cualquier área que elijas.

CAPRICORNIO

Conserva tu buen humor frente a las críticas y envidias. Alguien en el trabajo intentará perturbarte, pero no permitas que eso afecte tu energía. Ignora a quienes buscan hacerte daño y verás cómo se desvanecen ante su propia negatividad.

ACUARIO

Evita compromisos que consuman demasiado tiempo y energía. Sé prudente con los cambios de último momento, ya que podrían no salir como esperas. Permanece en un ambiente seguro y estable, y toma tiempo para ti. A veces, ser un poco egoísta es necesario.

PISCIS

Tu mente estará excepcionalmente aguda hoy, encontrará soluciones rápidas a desafíos complejos. Tu trabajo se desarrollará de manera eficiente y organizada. Si te esfuerzas, las puertas del éxito se abrirán en lo económico y en tus inversiones. La buena suerte te acompaña.

