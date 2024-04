El horóscopo del fin de semana de Mhoni Vidente: qué les depara a los signos del 26 al 28 de abril

Escuchar

La famosa astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer sus nuevas predicciones. En ese sentido, aseguró que los planetas se alinearán para crear un clima favorable en estos días. Habrá oportunidades para todos los signos del zodíaco. Esto es lo que le deparan los astros a cada uno con el horóscopo del fin de semana del 26 al 28 de abril.

ARIES

Tu fin de semana será diferente, ni malo ni bueno. De hecho, debes tener en cuenta que has pasado por mejores momentos laborales, pero también has tenido peores, por lo que no es un tiempo en el que debas desesperar. Las cosas, si van mal, mejorarán en breve y todo quedará como un pequeño lapso que es mejor olvidar. En cuanto al amor, lo mejor que puedes hacer si tienes pareja es mantener la paz y olvidar todo en estos días, ya que el trabajo no puede arruinarte el tiempo libre.

TAURO

Si estás soltero, tu vida está a punto de cambiar y lo hará, de alguna forma, en este fin de semana. Si hay algo que debes hacer, es tener las ideas muy claras para poder conseguir cuando te lo propongas. Por otro lado, si tienes pareja, dejarás que sea esta la que haga los planes. Esto no solo hará que se diviertan mucho más, sino que les dará un poco de respiro a una relación que dominabas.

GÉMINIS

Tendrás una gran suerte en este fin de semana, sobre todo, si estás buscando empleo. De todas las ofertas que se suelen publicar durante el fin de semana, una de ellas estará hecha a medida para ti, por lo que no debes dudar ni un solo momento en buscar este trabajo que te cambiará la vida. En cuanto al amor, debemos decir que los Géminis son personas que aman con todo el corazón, aunque a veces pueden ser un poco difíciles de tratar. Si tienes pareja te sentirás de lo más agradecido por tener a esta persona tan importante en tu vida. Si estás soltero, también sentirás gratitud por la vida que llevas, aunque esto no quiere decir que no debas encontrar pareja. Este será tu próximo paso.

CÁNCER

Pasarás por un fin de semana muy complicado en el amor y es que las cosas que parecían ir tan bien con tu pareja, pueden volverse en tu contra. De hecho, la idea de formar una familia puede no estar dentro de los planes de tu pareja y esto es algo que te romperá el corazón. Si estás soltero, obviamente, no tendrás estos problemas con la pareja, pero también sentirás la falta de esta persona en su vida. Lo mejor es que no pienses mucho en ello y tengas paciencia, ya que tarde o temprano, esta persona entrará en tu vida.

LEO

Si estás soltero, tendrás ganas de iniciar una relación con esta persona tan importante que hay en tu vida, pero lo cierto es que vas a querer una relación a su manera y esto no es algo con lo que la otra persona vaya a estar muy de acuerdo. Debes tratar de buscar un punto medio que les vaya bien a los dos. Por otro lado, si tienes pareja, vas a pensar en unos cambios y, posiblemente, en aplicarlos sin decir nada. Esto podría desatar una discusión importante, que no será fácil de solucionar. Debes buscar un poco más de diálogo y entender que no estás solo.

VIRGO

Si hay alguien que va a tener el fin de semana perfecto son los Virgo y es que no hay persona que sea más feliz en la vida durante estos días. Si tienes pareja, verás cómo la relación se afianza y mejora por el tiempo que van a tener poder pasar juntos. Si estás soltero, tendrás muchos planes por hacer con tus amigos, pero no vas a tener tiempo para llegar a todos ellos. Es importante que lo sepas valorar bien, puesto que algunos de tus amigos pueden molestarse por no poder tenerte a su lado.

LIBRA

Un fin de semana en el que te sentirás con muy pocas fuerzas para hacer las cosas, y es que la vida les ha complicado un poco la semana. No vas a estar muy diferente y seguirás bajo presión en varios aspectos de tu vida. Si tienes pareja, verás en ella a una persona en quien confiar y a la cual podrás pedirle ayuda. Verás que las cosas irán mucho mejor si puedes tener a alguien al lado que te dé su punto de vista y con la que puedas contar en todos los momentos. Si estás soltero, por mucho que eches de menos la ayuda de una pareja, tampoco te vas a sentir con muchas ganas de conseguirla.

ESCORPIO

Una mala racha en el amor, sobre todo, para los que están empezando en una relación. Lo cierto es que habían pensado que las cosas les podrían ir mucho mejor y que serían bastante más fáciles de lo que son en realidad. Es por ello que, deberás tomar una decisión a tiempo antes de que la situación se complique mucho más. Si estás en buenos términos con tu pareja, porque ya llevas mucho tiempo con ella, tendrán un fin de semana en el que podrán hablar sobre algunos cambios que quieran hacer en la vida. Las cosas no serán fáciles para llegar a un punto en común, pero todo es cuestión de tener un poco de paciencia. Si estás soltero, serás de los que menos problemas van a tener, pero tampoco contarás con una persona con las que iniciar una relación.

SAGITARIO

Vas a tener muchas ganas de salir y de estar con amigos, pero este no va a ser el fin de semana en el que lo vas a conseguir. En este sentido, podemos decir que vas a tener posibilidades de salir un rato, pero no conseguirás tener todo organizado como lo habías pensado. Es importante que no te desanimes y pienses que en casa también tienes cosas por hacer, que te pueden ayudar a pasar las horas. Si tienes o vives en pareja, este será el fin de semana adecuado para quedarse en casa, a ver una película o una charla y hacer cuanto quieras sin tener complicaciones.

CAPRICORNIO

Un fin de semana que, lejos de ser complicado, será de lo más cómodo, ya que podrás ver cómo en tan pocos días consigues cuanto te has propuesto y sin tener que hacer mucho esfuerzo. Esto es cuestión de suerte y del destino, pero no quiere decir que debas acostumbrarte a no hacer esfuerzos para conseguir lo que buscas. Si estás soltero podrás iniciar un nuevo capítulo en tu vida y es que vas a dar con una persona que te parecerá de lo más interesante. No se trata de empezar o no, sino de cómo hacerlo. Si no estás soltero, tendrás mucha suerte para salir con tus amigos y conseguirás tener todo lo que te gusta.

ACUARIO

Un fin de semana en el que deberías buscar la manera de hacer algo de deporte, ya sea solo, con amigos o una pareja. El estrés que llevas acumulado es algo que no te deja avanzar como es debido, por lo que hacer un poco de ejercicio te irá bien para eliminar tensiones. Si tienes pareja, tendrán más opciones de hacer cosas diferentes y divertidas, pero lo mejor de todo es que puedes contar con ella para todo. Es un buen momento para tener conversaciones interesantes y dejarse aconsejar. Si estás soltero, deberás tener presente que el amor no llegará en estos días, por lo que no es necesario que hagas planes con el fin de encontrarlo.

PISCIS

Quedarás un poco apartado de todos los amigos y familia este fin de semana, pero no va a ser porque los demás así lo quieran, sino que serás tú el que va a actuar de un modo extraño. Lo cierto es que pueden estar muy sensibles y esto hará que se distancien mucho, tanto de la familia como de los amigos, hasta que se sientan más seguros de ellos mismos otra vez.

