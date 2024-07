La alarmante predicción de Mhoni Vidente sobre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo: “Se anda separando”

Escuchar

En un nuevo video, la reconocida pitonisa cubana Mhoni Vidente lanzó una impactante predicción sobre el futuro personal de Lionel Messi. A poco de que comience el mes del signo Leo, la astróloga afirmó que el astro argentino podría enfrentar un divorcio en un futuro cercano. Esta noticia ha generado gran revuelo entre los seguidores del futbolista y los fanáticos de la astrología.

Messi está de celebración tras ganar, por segunda vez consecutiva, la Copa América en una final contra Colombia. Luego de haber salido del partido con una seria lesión en el tobillo, el futbolista decidió quedarse en su casa en Miami para pasar tiempo con su familia. A través de las redes sociales, tanto él como su esposa, Antonela Roccuzzo, compartieron imágenes de los momentos felices mientras disfrutan del clima cálido de Florida.

Mhoni Vidente revela el futuro sentimental de Lionel Messi El Heraldo de México

La predicción de Mhoni Vidente sobre Messi

No obstante, no todo serían buenas noticias para la pareja. En su reciente video, Mhoni Vidente afirmó que Lionel Messi podría estar camino a un divorcio. “Messi logró lo que tanto quería, llevar a su equipo a ganar varias cosas y ya se retira. ¡Se divorcia!”, declaró la astróloga al insinuar que el futuro del capitán de la selección argentina podría incluir una separación.

La pitonisa cubana fue aún más específica y afirmó que Antonela Roccuzzo estaría involucrada en un amorío con el exfutbolista David Beckham. “Antonela anda con David Beckham, y dicen que está dejando esta victoria de lado y que Messi ya se anda separando”, comentó con seguridad.

Además, sugirió que Messi también podría tener una relación extramatrimonial con una locutora, de quien no reveló el nombre. “Yo siempre he dicho, el amor no se acaba, nada más se mueve de lugar. Todo tiene un principio y un final, el chiste es no quedarse estancados”, añadió la astróloga.

La vida de Messi en Miami y sus futuros planes

Mientras en Argentina se esperaba la presencia del jugador rosarino en el casamiento del futbolista Paulo Dybala con la artista Oriana Sabatini, Roccuzzo compartió en Instagram una foto íntima mientras este disfruta el sol de Miami, lo que indicaría que planean pasar el resto de las vacaciones en su hogar en Florida.

Según Mhoni Vidente, aunque Messi aún no ha dado detalles sobre su retiro del fútbol, su futuro estará más relacionado con actos de beneficencia que con el deporte, el cual representó toda su vida. Esta predicción agrega una capa adicional de interés al posible cambio de rumbo en la vida del astro argentino.

Antonela Roccuzzo compartió una foto íntima de Messi luego de ganar la Copa América Foto Instagram @antonelaroccuzzo

La reputación de Mhoni Vidente

La pitonisa cubana se ha ganado un lugar destacado en el mundo de la astrología gracias a sus acertadas predicciones sobre eventos globales, desastres naturales, celebridades y política. Durante el Mundial de Qatar, predijo la victoria de Argentina, y recientemente hizo pronósticos sobre el futuro político de Donald Trump.

Sus declaraciones tienden a generar una ola de especulaciones y debates en las redes sociales y medios de comunicación. No obstante, no tienen ningún sustento ni validez científica.

LA NACION