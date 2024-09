Mhoni Vidente hizo una fuerte predicción para septiembre: “Huracanes que desafiarán las categorías existentes”

En el mundo de la astrología una de las figuras más destacadas de América Latina es Mhoni Vidente, quien gracias a su labor en descifrar el secreto de las estrellas logró ganarse el corazón de millones de seguidores mediante su particular manera de compartir los horóscopos. En un reciente video que publicó en su canal de YouTube, la pitonisa cubana compartió una serie de predicciones que abarcan desde eventos climáticos extremos hasta cambios geopolíticos y sociales, donde aprovechó para advertir a sus seguidores de estar preparados para lo inesperado.

La afamada pitonisa cubana predijo que este mes será testigo de un clima extremadamente volátil. Según sus visiones, el mundo deberá prepararse para la aparición de tres huracanes casi simultáneos que, de acuerdo con la astróloga, serán un fenómeno sin precedentes en la historia mundial. Estos eventos climáticos afectarán a múltiples regiones, entre las que se incluyen el norte de México, Estados Unidos y partes de Europa, y parece que dos de ellos se originarán cerca de África y cruzarán todo el Atlántico, mientras que un tercero impactará en el Pacífico. La intensidad de estos poderosos vientos, según la vidente, desafiará las categorías existentes, lo que podría requerir una revisión de los sistemas actuales para clasificar su fuerza.

Mhoni Vidente adelantó que por los terremotos pueden llegar a surgir nuevas islas Mhoni Vidente/Youtube

Además, la pitonisa prevé una serie de movimientos tectónicos significativos a lo largo del anillo de fuego del Pacífico, que afectarán desde Asia hasta América. Estos terremotos, que podrían alcanzar magnitudes catastróficas de hasta 10 grados, son vistos por Mhoni como indicativos de cambios más profundos en la estructura terrestre, lo que posiblemente pueda revelar nuevas islas y alterar las coordenadas geográficas del planeta para siempre.

El impacto social y un cambio en la TV

En el ámbito social, la reconocida adivina no se olvida de La Casa de los Famosos, un reality show que, según ella, ha servido como un reflejo de los aspectos más oscuros de la psique humana, dominados por los pecados capitales como la envidia y la avaricia. La pitonisa sugiere que la toxicidad alcanzada por el programa este año podría ser un catalizador que llevaría a cambios radicales en la programación televisiva, lo que podría servir para que haya un regreso a contenidos que fomenten valores positivos y constructivos.

Mhoni Vidente compartió las predicciones para el noveno mes del año, el cual estará marcado por las catastrofes climáticas @mhoni1 / Instagram

Mhoni también se refirió a la salud en el mundo, y realizó una advertencia particular sobre la viruela del mono, esta nueva enfermedad que poco a poco empieza a tomar peso en el mundo. La pitonisa sugirió que este virus podría ser “una distracción” ante futuras pandemias más graves. Según sus visiones, lo que realmente debería preocupar es una pandemia emergente hacia finales de 2025 o 2026 que, a su juicio, podría ser tan disruptiva como el COVID-19. Esto, según Mhoni, requiere una preparación a largo plazo y una atención constante a la salud pública y personal.

Con un tono urgente y preocupado, Mhoni Vidente aconseja a sus seguidores mantenerse alerta y recomienda reforzar las medidas de protección personal y comunitaria, estar atentos a las señales de la naturaleza y, sobre todo, mantener un espíritu resiliente y adaptable ante los posibles desafíos que el mes del asombro podría traer.

Mhoni Vidente tiene una gran comunidad de seguidores en su canal de YouTube, en su cuenta de Instagram y su perfil de X (ex Twitter). No obstante, cabe destacar que sus predicciones no tienen ningún sustento o validez científica.

LA NACION