Huracán Ian: a la espera de su paso por Florida, un tornado destrozó alrededor de 15 aeronaves

El camino del huracán Ian mantiene pendiente a la población de los Estados Unidos, especialmente a quienes residen en Florida. Hace días las autoridades comenzaron a advertir sobre la fuerza del ciclón y a movilizar a las familias de localidades vulnerables para mantenerlas a salvo. Este miércoles, el pronóstico va sobre la misma línea de riesgo mientras se acerca el momento en que toque tierra y con la posibilidad de convertirse en Categoría 5.

“Esto va a tener un impacto catastrófico, y no solo donde vamos a ver la tormenta tocar tierra, sino que también estamos muy preocupados por todas las inundaciones tierra adentro porque traerá consigo mucha lluvia y se va a mover lentamente”, dijo Deanne Criswell, encargada de la administración de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Insistió en que la preocupación está en las inundaciones y las consecuencias para la población que podría pasar días sufriendo los remanentes de Ian.

El huracán Ian generó un tornado que dejó graves daños en el aeropuerto de North Perry Video: The Weather Channel

En últimas horas, imágenes impresionantes del paso de un tornado por el aeropuerto de North Perry, en Pembroke Pines, han alertado a los residentes, luego de que al menos 15 aeronaves resultaran con daños y algunas otras volcadas por el impacto del fenómeno generado por el huracán. No se reportaron personas heridas y el aeropuerto tuvo que detener sus operaciones para evaluar las condiciones.

De acuerdo con información oficial, el tornado comenzó en Miami Gardens, se movió a Pembroke Pines y posteriormente hacia Miramar y Cooper City. En los vecindarios cercanos ,ocasionó la caída de árboles y vehículos dañados.

El huracán Ian ha comenzado a causar estragos en Florida, como en el Aeropuerto de North Perry Video: @AzarVzla

Ante las condiciones adversas, alrededor de 2000 vuelos en territorio estadounidense han sido cancelados, la mayor cantidad de ellos en aeropuertos de Florida. El Aeropuerto Internacional de Orlando encabeza la lista de cancelaciones, seguido por el Internacional de Miami, el Internacional de Tampa y el Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, según datos de flightaware.com.

En su último reporte, el Centro Nacional de Huracanes pone la alerta sobre la costa suroeste de Florida desde Englewood hasta Bonita Beach, incluido el puerto de Charlotte, donde pronostican “inundaciones catastróficas” de tres a cuatro metros sobre el nivel del suelo. Además se esperan graves daños ocasionados por ráfagas de viento en la misma región.

Para los siguientes días, pronostican fuertes lluvias en la península de Florida y regiones del sureste de los Estados Unidos que podrían extenderse hasta el fin de semana.

Una mujer inspecciona los daños alrededor de su casa rodante en Davie, Florida, la madrugada del miércoles 28 de septiembre de 2022. El huracán Ian se intensificó rápidamente frente a la costa suroeste de Florida el miércoles por la mañana, con vientos máximos de 155 mph (250 kph), apenas por debajo de la categoría 5 más peligrosa. (Joe Cavaretta/South Florida Sun-Sentinel via AP) Joe Cavaretta - South Florida Sun-Sentinel

Con vientos sostenidos de 249 kilómetros por hora, de acuerdo con los servicios meteorológicos, es probable que Ian se fortalezca a la Categoría 5 en próximas horas. Por lo que las autoridades han insistido en que el momento propicio para la evacuación en zonas de alerta ya pasó y por ahora lo mejor es no salir de casa: “Si aún no has evacuado, debes quedarte, debes refugiarte en tu casa, debes llegar a la parte más alta de tu casa y asegurarte de que te estás poniendo en un lugar seguro hasta que los servicios de emergencia puedan llegar a ti”, dijo Deanne Criswell, administradora de FEMA.

Punto en el que también fue enfático el gobernador Ron DeSantis este miércoles: “Es hora de refugiarse y prepararse para esta tormenta”. El republicano destacó además a los cuerpos de rescate: “Tenemos 5000 guardias de Florida activos, 2000 de los estados vecinos. Tenemos activos aéreos, equipos de búsqueda y rescates urbanos estacionados ahora en Miami que podrán responder al suroeste de Florida”.