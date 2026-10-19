Hurts, estrella de Eagles, se pierde el resto de la temporada de NFL, según medios

El mariscal de campo Jalen Hurts, estrella de los Philadelphia Eagles, se perderá el resto de la temporada de la NFL después de que se encontraran múltiples coágulos de sangre en sus pulmones, informaron el lunes medios estadounidenses.

NFL Network y ESPN señalaron que el descubrimiento de varios coágulos implica que Hurts deberá someterse a un tratamiento de al menos tres meses, lo que pone fin a su campaña en la liga de football americano (NFL).

Los Eagles ya habían anunciado que su estrella, que los llevó al triunfo en el Super Bowl de 2025 ante Kansas City Chiefs, estaría de baja al menos un mes tras ser diagnosticado con un coágulo de sangre en la pantorrilla.

El coágulo fue descubierto después de que la franquicia viajara recientemente a Londres para un partido contra Jacksonville como parte de la serie internacional de la NFL.

Un comunicado emitido el lunes por los Eagles y la representante de Hurts, Nicole Lynn, no mencionó el periodo de incapacidad del jugador, pero confirmó que se le había diagnosticado "una trombosis venosa profunda, así como embolias pulmonares bilaterales".

Hurts, de 28 años, se encuentra "clínicamente estable y no presenta limitaciones funcionales significativas", agregó la nota, que subraya que el pronóstico es "muy bueno".

Durante el periodo de tratamiento con anticoagulantes, al mariscal de campo no se le permitirá participar en ninguna actividad de contacto, "incluido el football americano", apuntó.

"Mientras tanto, seguirá activo alrededor del equipo y continuará con su preparación física. Más importante aún, anticipamos que no tendrá efectos a largo plazo", reza la nota.