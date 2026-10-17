Hurts, estrella de los Philadelphia Eagles, estará un mes de baja

El quarterback de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, estará de baja al menos un mes, después de que el equipo de la NFL lo incluyera este sábado en la lista de lesionados debido a un coágulo de sangre en la pantorrilla.

Nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del pasado Super Bowl, ganado por su equipo a Kansas City, el mariscal de campo se perderá como mínimo cuatro partidos de la liga de football americano (NFL) antes de su posible regreso.

Hurts, de 28 años, se someterá a un tratamiento para enfrentar el coágulo.

Los Eagles consultaron a varios médicos y expertos sobre cómo tratar a su estrella, quien acudió por primera vez al médico por un dolor en la pantorrilla el 8 de octubre, tras recibir una patada en la derrota ante Los Angeles Rams.

El equipo médico de los Eagles le realizó una ecografía tras el vuelo de la franquicia a Londres la semana pasada que reveló la presencia de la dolencia.

Los médicos determinaron que Hurts podía jugar sin riesgo contra Jacksonville Jaguars en la capital inglesa. Completó 21 de 40 pases para 220 yardas y un touchdown en la derrota de su equipo.

Luego entrenó de vuelta en Estados Unidos hasta que una ecografía de seguimiento mostró movimiento en el coágulo de sangre, lo que llevó a slos Eagles a incluirlo en la lista de lesionados.

Los Eagles han caído a un balance de 2-3 tras encadenar tres derrotas consecutivas en el arranque de la temporada regular de la NFL.

Hurts ha lanzado para 933 yardas y ocho touchdowns, con tres intercepciones.

Muy afectado por las lesiones, el equipo de Filadelfia tampoco cuenta con su estrella del ataque terrestre, Saquon Barkley, lesionado en el tendón de la corva.

El suplente Tanner McKee reemplazará a Hurts. McKee ha lanzado para 597 yardas y cinco touchdowns en seis partidos disputados a lo largo de su carrera, con un balance de 1-1 como titular.