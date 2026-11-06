Hutíes de Yemen conceden permisos por correo electrónico a barco para transitar mar Rojo

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, controlan el tránsito marítimo por el mar Rojo mediante un sistema en el que los buques pueden solicitar paso seguro por correo electrónico, informó este viernes el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Los hutíes —que controlan amplias zonas de Yemen— comenzaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita a principios de este año. Para evitar ataques del grupo, los buques empezaron a ponerse en contacto con ellos antes de atravesar el mar Rojo, según el diario.

Si los hutíes responden, suelen hacerlo en un plazo de 24 horas, señaló el periódico, citando testimonios de tripulantes y correos electrónicos que ha revisado.

El Journal incluyó un correo electrónico en el que el capitán de un buque aseguraba no tener "vínculos con Israel, el Reino Unido ni Estados Unidos" y decía: "Solicitamos amablemente su confirmación para el paso seguro".

Los buques presuntamente vinculados a estos tres países, que en los últimos años han perpetrado ataques contra Yemen, han sido blanco repetido de los hutíes.

En otro correo electrónico, los hutíes respondieron a una solicitud independiente de un buque portacontenedores chino: "Esperamos que se encuentren bien. Nos alegra que hayan comprendido los criterios relativos al alcance de la prohibición de buques".

Los hutíes indicaron que el buque disponía de un permiso de tránsito válido durante siete días, y añadieron: "También les invitamos a suscribirse a nuestro servicio de alertas por correo electrónico para recibir las últimas noticias y actualizaciones".