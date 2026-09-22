Hutíes deben cesar "Inmediatamente" sus ataques, dicen ministros del G7

Los hutíes proiraníes en Yemen deben "cesar inmediatamente todas sus acciones militares, amenazas y ataques" contra el transporte marítimo, dijeron el lunes los ministros de Asuntos Exteriores del G7.

En una declaración al margen de la Asamblea General de la ONU, el G7 -compuesto por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido- también instó a Irán a poner fin al suministro de armas y al apoyo a los hutíes.

Los actos del grupo proiraní "constituyen una peligrosa trayectoria de escalada que corre el riesgo de agravar aún más el conflicto, perjudicar el comercio internacional y crear inestabilidad económica a escala mundial", señalaron los ministros.

Al mismo tiempo, llamaron a garantizar "una seguridad marítima permanente, así como los derechos y libertades de navegación en todo el mundo".

Los hutíes han consolidado su control del estratégico estrecho marítimo de Bab el Mandeb. La reanudación de las hostilidades en Yemen está afectando gravemente las exportaciones saudíes, con una fuerte caída del tráfico en la zona.

Este paso que conecta Europa con Asia a través del mar Rojo y el canal de Suez, ya muy transitado antes de la guerra en Oriente Medio, se ha vuelto aún más importante para Arabia Saudita, principal exportador mundial de crudo, desde que Irán bloquea el estrecho de Ormuz, en el otro extremo de la península arábiga.

Yemen, país vecino de Arabia Saudita, se vio arrastrado en julio al conflicto regional desencadenado por la ofensiva que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.