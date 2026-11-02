Idaho elige legisladores para el Congreso y un arma de fuego que represente al estado

Idaho ya tiene una flor estatal (la lila), una hortaliza estatal (la papa) e incluso un dinosaurio estatal (el oryctodromeus cubicularis). Y el martes los votantes elegirán un arma un arma de fuego que represente al estado del noroeste de Estados Unidos.

En una iniciativa electoral no vinculante, se pide a los idahoneses que elijan entre seis armas de fuego para convertirla en símbolo estatal.

Hay cuatro rifles, incluidos dos modelos diferentes de la casa Winchester, junto con un revólver de acción simple —el Colt calibre .45 (que ya es el arma de fuego oficial de Arizona)— y una pistola automática, la Colt M1911 (arma de fuego oficial de Utah).

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes de Idaho, el republicano Jason Monks, presentó la propuesta en marzo de este año para incluir la pregunta en la papeleta electoral junto a las legislativas de mitad de mandato.

"Tenemos muchos símbolos estatales, aves estatales y creo que estuvimos hablando de un sabor de tarta estatal, pero no tenemos un arma estatal", declaró ante los legisladores.

"Muchos estados tienen armas estatales, Idaho debería tener una".

Si la medida se aprueba en el referéndum, la cuestión volverá a la Asamblea Legislativa, donde los representantes tendrán la última palabra.

Las armas son habituales en Idaho, un estado mayoritariamente rural en el que no se requiere licencia para poseer o portar armas de fuego, según la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

La NRA afirma que diez estados ya cuentan con un arma oficial: en siete son rifles y en tres, pistolas.