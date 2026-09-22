Iglesia católica de Panamá pide perdón por abusos del clero y respuesta a las víctimas

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — La Iglesia católica panameña pidió perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros del clero y por la respuesta que recibieron las víctimas, que reconoció “no estuvo a la altura”, al presentar una evaluación de lo actuado por la Arquidiócesis del país centroamericano ante las denuncias recibidas entre 2001 y 2025.

“Allí donde miembros de nuestra Iglesia causaron daño, allí donde nuestra respuesta institucional no estuvo a la altura de lo que las víctimas necesitaban y tenían derecho a esperar, pedimos perdón en nombre de la Iglesia”, expresó el arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, ante la prensa. “Sabemos que pedir perdón no borra lo ocurrido ni sana por sí solo la herida”.

El informe de la evaluación, elaborado por una Comisión de Transparencia externa y por iniciativa de la Arquidiócesis y patrocinado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) y la Universidad Villanueva (España), encontró constancia documental de 37 denuncias y examinó la respuesta institucional en 24 de ellas. De estas, nueve involucraban a menores de edad, 11 a personas adultas en situación de vulnerabilidad y en cuatro no se consignaron las edades de las víctimas.

Monseñor Ulloa refirió que cinco de los nueve casos relacionados con menores concluyeron con la separación de los agresores del ministerio sacerdotal.

“En este periodo de 25 años, y lo quiero señalar especialmente ante los medios, más de 18 sacerdotes han sido separados del ministerio sacerdotal por situaciones relacionadas con el sexto mandamiento, contra el patrimonio o por otras realidades que han vivido”, indicó Ulloa.

El informe mencionó, además, las dificultades para verificar cómo se tramitaron los expedientes: sólo dos de los 24 registran una resolución final y ninguno deja constancia de que esa decisión se notificara a las partes. Tampoco consta en los expedientes una evaluación del daño ni la adopción de medidas de reparación, agrega.

El arzobispo panameño aseguró que tras la evaluación realizada, “queremos escuchar. Queremos recibir cada denuncia con seriedad, respeto y confidencialidad, protegiendo a las personas involucradas y actuando conforme a los procedimientos establecidos”.