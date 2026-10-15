Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 50 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 52%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Este

: 10 mph, Este Probabilidad de precipitación : 52%

: 52% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El viernes 16 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 17 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 18 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 19 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 20 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.