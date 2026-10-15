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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 15 de octubre la temperatura rondará entre 50 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 52%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 52%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El viernes 16 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 17 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 18 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El lunes 19 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El martes 20 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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