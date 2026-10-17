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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de octubre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 17 de octubre la temperatura rondará entre 36 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Nornoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 7%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El domingo 18 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El lunes 19 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 20 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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