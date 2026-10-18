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LA NACION

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 19 de octubre al 20 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 19 de octubre al 20 de octubre
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 19 de octubre al 20 de octubre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 19 de octubre la temperatura rondará entre 47 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 14%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 14%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El martes 20 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
Notas servicios clima
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